ثمانية لاعبين يغيبون عن منافسات الجولة 16 لدوري جميل للإيقاف و62 مهددًا

تستأنف منافسات دوري جميل السعودي للمحترفين لكرة القدم بعد توقفٍ دام 22 يوماً لمشاركة المنتخب الأول في معسكر خارجي في العاصمة الإماراتية أبوظبي؛ استعداداً للدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2018 بإقامة مباريات الجولة 16 على مدار أيام الخميس والجمعة والسبت القادمة.

وستشهد منافسات الجولة غياب ثمانية للاعبين عن لقاءاتها نظير تعرضهم للإيقاف؛ إما بقرارات من لجنة الانضباط، أو لتراكم البطاقات الصفراء في رصيدهم.

ويعتبر المتصدر للائحة الترتيب فريق الهلال أكثرَ المتضررين؛ كونه سيفتقد جهود اثنين من أهم لاعبيه، فيما ستفتقد أندية الاتحاد والنصر والباطن والرائد والقادسية والوحدة لاعباً من صفوفها، وهم:

سلمان الفرج، وكارلوس إدواردو "الهلال"، وحسن الراهب "النصر"، وكارلوس فيلانويفا "الاتحاد"، وسلطان غنيمان "الباطن"، وأحمد الحبيب "الرائد"، ومحمد خبراني "القادسية"، وعبدالإله المالكي "الوحدة".

وسيكون هناك 62 لاعباً مهددًا بالإيقاف عن منافسات الجولة التي تليها باعتبار كل واحد فيهم يملك في جعبته بطاقتين صفراوين؛ وهم:

"أداما فرانسوا، وحسام الجدعاني، وشافي الدوسري، وطلال مجرشي، وعبدالإله بخاري، وعلاء ريشاني، ومسلم آل فريج "الخليج"، وأيمن فتيني، دانييل أمورا، وسلطان السوادي، وسلطان الشريف، وصالح الشهري، وعبدالكريم القحطاني، ومتعب شراحيلي "الرائد"، وبدر النخلي، وخالد السميري، وعبدالعزيز العرياني، وعدنان فلاتة، وعوض خريص الصقور، محمود كهربا "الاتحاد"، وجهاد الباعور، وعبدالله الشامخ، ومختار فلاته، ومعتز الموسى، ومهند الفارسي، ووليد محبوب "الوحدة"، وأمير كردي، علي عواجي، عمر السومة، مصطفى بصاص، معتز هوساوي، سعد عبد الأمير "الأهلي"، وأمينو بوبا، عبدالعزيز الناشي، علي الزقعان، يحيى عتين "الاتفاق"، وجدعان الشمري، خالد دخيل العنزي، مهنا العنزي، وليد حزام "الباطن"، وأحمد عطيف، إسماعيل المغربي، سعود كريري، عبدالوهاب جعفر "الشباب"، وأحمد عباس، لويز غوستافو، نادر المولد، وسام السويد "الفيصلي"، وأحمد الفريدي، حسين شيعان، عمر هوساوي، محمد السهلاوي "النصر"، وأحمد الزين، ريكاردو ماتشادو، عبدالله كنو "التعاون"، وحمد الجهيم، عبدالله العويشير، محمد الفهيد "الفتح"، وعبدالله الحافظ، عبدالملك الخيبري، محمد البريك "الهلال"، ومحمد عسيري "القادسية".