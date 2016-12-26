"ثنائية الروح والموت" إصدار جديد للمؤلف "ياسر الجنيد"

دعا فيه إلى عمارة الأرض ونشر المحبة والسلام

أصدر المؤلف "ياسر الجنيد" كتابه الجديد بعنوان "ثنائية الروح والموت" الذي دعا فيه إلى عمارة الأرض ونشر المحبة والسلام والتحرر من الحزبية والطائفية والعنصرية، وجميع أشكال نبذ الآخر أو الانتقاص منه، وحول الإصدار.

قال "الجنيد": في وقت انتشرت فيه الكتب وتعددت خيارات القارئ اخترت أن أوصل رسالتي بشكل مختصر وبأسلوب يلفت الانتباه من خلال إصدارٍ إلكتروني يصل للجميع بطريقة سهلة غير معقدة.

وأضاف: أتمنى أن يجد الإصدار القبول من جميع شرائح المجتمع، وأن لا يؤخذ ما احتواه بحساسية أو يتم تأويله بشكل ينافي شكل النص ومضمونه؛ فقد اعتدنا من البعض محاولة قراءة النوايا أكثر من النصوص، وهذا ما لمسته عند إصدار كتابي الأول "أنا الإمام".

وتمنى "الجنيد" أن لا تكون هذه "الثنائية" سببًا في عودة مظاهر تلك القراءة والتأويل والتحريف للمعنى، وأنا أراهن على وعي القارئ وقدرته على استنباط المعنى الحقيقي، وسيشعر حتمًا بالقيمة الحقيقية للرسالة التي تحملها "ثنائية الروح والموت".

