جازان.. القبض على مخمور أصاب مقيمين بسلاح رشاش وهدد المارة

تحصّن داخل منزله وتم استدراجه والإطاحة به وحُوّل للتحقيق والادّعاء

ألقت شرطة جازان القبض على شاب مخمور أصاب مقيمين بطلق، وهدد المارة في الطريق بسلاح رشاش كان يحمله.

تفصيلاً، تلقّت شرطة محافظة فيفا بلاغاً مفاده تعرض مقيمين مترجلين لإصابة نتيجة إطلاق نار عليهما من شاب مخمور يحمل سلاح رشاش واستمرار تهديده للمارة.

فتم إسعافهما في الحال، وفي الوقت نفسه، ومع وصول رجال الأمن تحصّن المخمور بمنزله، مهدداً من يقترب منه، حيث تم إعداد خطة تتماشى مع الموقف بما يكفل سلامته والآخرين، واستدراجه، إلى أن حانت الفرصة فتم القبض عليه وبحوزته السلاح دون خسائر، وأوقف مع إحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام.