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"جازان شو" يختتم فعالياته بعروض ترفيهية تجذب آلاف الزوار

ضمن المهرجان الشتوي.. و1000 شعلة نارية تضيء سماء المنطقة

اختتمت، مساء أمس الجمعة، فعاليات "جازان شو"، التي ينظمها مجلس التنمية السياحية بالتعاون مع أمانة منطقة جازان والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالكورنيش الشمالي.

وأقيمت فعاليات "جازان شو" ضمن مهرجان جازان الشتوي التاسع "جازان الفل مشتى الكل"، بحضور مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة الأمنية اللواء ناصر بن صالح الدويسي، وأمين عام مجلس التنمية السياحية مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني المهندس رستم بن مقبول الكبيسي، وعدد من رجال الأعمال بالمنطقة.

وبدأت فعاليات الختام بمسرحية نفذها نجوم فرقة خويد المسرحية في عرضها "عودة مرعي"، والتي حظيت بتفاعل منقطع النظير مَن جميع زوار المهرجان، حيث جسد الممثلون مشاهد تعبر عن دور الجندي السعودي في الدفاع عن وطنه، كما تم تكريم المشاركين في الفعالية من قبل راعي الحفل، فيما أطلقت 1000 قذيفة من الألعاب النارية أنارت سماء مدينة جازان احتفالاً بنجاح الفعالية.

وأوضح أمين عام مجلس التنمية السياحية مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني المهندس رستم بن مقبول الكبيسي، أن جازان شو ضم نخبةً من أعمال الفنانين التشكيليين، والتصوير الفوتوغرافي، إضافة إلى المسرح المفتوح والألعاب التفاعلية مع الجمهور ورسومات الثري دي التي نالت استحسان الجميع، مبيناً أن الكثافة التي شهدتها ساحات جازان شو حدث لأول مرة في تاريخ مهرجانات جازان، وهذا يدل على نجاح وتميز الفعالية.

وثمّن "الكبيسي" دعم أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، من خلال زيارته لمقر الفعالية ومتابعته المستمرة، مؤكداً أن متابعته ودعمه كان وراء نجاحها وإخراجها بهذا المظهر.

وأشار "الكبيسي" إلى أن ما تشهده المنطقة من تطور ونمو في مختلف المجالات، وما يحقق من نجاحات سنة بعد أخرى، ثمرة لما تجده من دعم ورعاية من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو لي ولي العهد ـ حفظهم الله ـ ومتابعة أمير منطقة جازان في مختلف المجالات، معرباً عن ثقة الجميع في أن يلامس المهرجان كل أرجاء الوطن وأن تكون جازان وجهة سياحية واقتصادية يقصدها الجميع من مختلف مناطق المملكة والخليج العربي.

من جهته، قال مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة الأمنية اللواء ناصر الدويسي: " الشكر لله على دوام نعمتي الأمن والأمان، ففي وطن الشموخ كان لولاتنا الدعم الوفير ولهم منا الولاء والدعاء وفي جازان بربانها أمير الوفاء الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز اجتمع الأمن والأمان، وتكللت مساعيه وخططه واقعاً ملموساً لإنجاح هذا الموسم السياحي المتزامن مع إشراف سموه -يحفظه الله- على جميع تفاصيل مشاركة منطقة جازان في المهرجان الوطني بالجنادرية ودعمه اللامحدود لأبناء جازان في كل مكان، مقدماً شكره لكل من ساهم في إنجاح فعاليات مهرجان جازان الشتوي.

 

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"جازان شو" يختتم فعالياته بعروض ترفيهية تجذب آلاف الزوار
سبق

اختتمت، مساء أمس الجمعة، فعاليات "جازان شو"، التي ينظمها مجلس التنمية السياحية بالتعاون مع أمانة منطقة جازان والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالكورنيش الشمالي.

وأقيمت فعاليات "جازان شو" ضمن مهرجان جازان الشتوي التاسع "جازان الفل مشتى الكل"، بحضور مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة الأمنية اللواء ناصر بن صالح الدويسي، وأمين عام مجلس التنمية السياحية مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني المهندس رستم بن مقبول الكبيسي، وعدد من رجال الأعمال بالمنطقة.

وبدأت فعاليات الختام بمسرحية نفذها نجوم فرقة خويد المسرحية في عرضها "عودة مرعي"، والتي حظيت بتفاعل منقطع النظير مَن جميع زوار المهرجان، حيث جسد الممثلون مشاهد تعبر عن دور الجندي السعودي في الدفاع عن وطنه، كما تم تكريم المشاركين في الفعالية من قبل راعي الحفل، فيما أطلقت 1000 قذيفة من الألعاب النارية أنارت سماء مدينة جازان احتفالاً بنجاح الفعالية.

وأوضح أمين عام مجلس التنمية السياحية مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني المهندس رستم بن مقبول الكبيسي، أن جازان شو ضم نخبةً من أعمال الفنانين التشكيليين، والتصوير الفوتوغرافي، إضافة إلى المسرح المفتوح والألعاب التفاعلية مع الجمهور ورسومات الثري دي التي نالت استحسان الجميع، مبيناً أن الكثافة التي شهدتها ساحات جازان شو حدث لأول مرة في تاريخ مهرجانات جازان، وهذا يدل على نجاح وتميز الفعالية.

وثمّن "الكبيسي" دعم أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، من خلال زيارته لمقر الفعالية ومتابعته المستمرة، مؤكداً أن متابعته ودعمه كان وراء نجاحها وإخراجها بهذا المظهر.

وأشار "الكبيسي" إلى أن ما تشهده المنطقة من تطور ونمو في مختلف المجالات، وما يحقق من نجاحات سنة بعد أخرى، ثمرة لما تجده من دعم ورعاية من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو لي ولي العهد ـ حفظهم الله ـ ومتابعة أمير منطقة جازان في مختلف المجالات، معرباً عن ثقة الجميع في أن يلامس المهرجان كل أرجاء الوطن وأن تكون جازان وجهة سياحية واقتصادية يقصدها الجميع من مختلف مناطق المملكة والخليج العربي.

من جهته، قال مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة الأمنية اللواء ناصر الدويسي: " الشكر لله على دوام نعمتي الأمن والأمان، ففي وطن الشموخ كان لولاتنا الدعم الوفير ولهم منا الولاء والدعاء وفي جازان بربانها أمير الوفاء الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز اجتمع الأمن والأمان، وتكللت مساعيه وخططه واقعاً ملموساً لإنجاح هذا الموسم السياحي المتزامن مع إشراف سموه -يحفظه الله- على جميع تفاصيل مشاركة منطقة جازان في المهرجان الوطني بالجنادرية ودعمه اللامحدود لأبناء جازان في كل مكان، مقدماً شكره لكل من ساهم في إنجاح فعاليات مهرجان جازان الشتوي.

 

04 فبراير 2017 - 7 جمادى الأول 1438
01:26 PM
ضمن المهرجان الشتوي.. و1000 شعلة نارية تضيء سماء المنطقة

"جازان شو" يختتم فعالياته بعروض ترفيهية تجذب آلاف الزوار

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فهد كاملي - جازان
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14,276

اختتمت، مساء أمس الجمعة، فعاليات "جازان شو"، التي ينظمها مجلس التنمية السياحية بالتعاون مع أمانة منطقة جازان والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالكورنيش الشمالي.

وأقيمت فعاليات "جازان شو" ضمن مهرجان جازان الشتوي التاسع "جازان الفل مشتى الكل"، بحضور مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة الأمنية اللواء ناصر بن صالح الدويسي، وأمين عام مجلس التنمية السياحية مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني المهندس رستم بن مقبول الكبيسي، وعدد من رجال الأعمال بالمنطقة.

وبدأت فعاليات الختام بمسرحية نفذها نجوم فرقة خويد المسرحية في عرضها "عودة مرعي"، والتي حظيت بتفاعل منقطع النظير مَن جميع زوار المهرجان، حيث جسد الممثلون مشاهد تعبر عن دور الجندي السعودي في الدفاع عن وطنه، كما تم تكريم المشاركين في الفعالية من قبل راعي الحفل، فيما أطلقت 1000 قذيفة من الألعاب النارية أنارت سماء مدينة جازان احتفالاً بنجاح الفعالية.

وأوضح أمين عام مجلس التنمية السياحية مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني المهندس رستم بن مقبول الكبيسي، أن جازان شو ضم نخبةً من أعمال الفنانين التشكيليين، والتصوير الفوتوغرافي، إضافة إلى المسرح المفتوح والألعاب التفاعلية مع الجمهور ورسومات الثري دي التي نالت استحسان الجميع، مبيناً أن الكثافة التي شهدتها ساحات جازان شو حدث لأول مرة في تاريخ مهرجانات جازان، وهذا يدل على نجاح وتميز الفعالية.

وثمّن "الكبيسي" دعم أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، من خلال زيارته لمقر الفعالية ومتابعته المستمرة، مؤكداً أن متابعته ودعمه كان وراء نجاحها وإخراجها بهذا المظهر.

وأشار "الكبيسي" إلى أن ما تشهده المنطقة من تطور ونمو في مختلف المجالات، وما يحقق من نجاحات سنة بعد أخرى، ثمرة لما تجده من دعم ورعاية من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو لي ولي العهد ـ حفظهم الله ـ ومتابعة أمير منطقة جازان في مختلف المجالات، معرباً عن ثقة الجميع في أن يلامس المهرجان كل أرجاء الوطن وأن تكون جازان وجهة سياحية واقتصادية يقصدها الجميع من مختلف مناطق المملكة والخليج العربي.

من جهته، قال مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة الأمنية اللواء ناصر الدويسي: " الشكر لله على دوام نعمتي الأمن والأمان، ففي وطن الشموخ كان لولاتنا الدعم الوفير ولهم منا الولاء والدعاء وفي جازان بربانها أمير الوفاء الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز اجتمع الأمن والأمان، وتكللت مساعيه وخططه واقعاً ملموساً لإنجاح هذا الموسم السياحي المتزامن مع إشراف سموه -يحفظه الله- على جميع تفاصيل مشاركة منطقة جازان في المهرجان الوطني بالجنادرية ودعمه اللامحدود لأبناء جازان في كل مكان، مقدماً شكره لكل من ساهم في إنجاح فعاليات مهرجان جازان الشتوي.

 

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