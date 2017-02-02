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جامعة أم القرى تفتح باب القبول لبرامج الدراسات العليا.. الأحد

في تخصصات مختلفة ويستمر يوم الخميس 26 من الشهر الحالي

تفتح عمادة الدراسات العليا بجامعة أم القرى يوم الأحد المقبل باب القبول لبرامج الدراسات العليا "الدكتوراه، الماجستير، الدبلوم العالي"، ويستمر القبول حتى يوم الخميس 26/ 5/ 1438 هـ.

 

ويُفتح القبول في كليات: الشريعة والدراسات الإسلامية والتربية واللغة العربية والدراسات القضائية والأنظمة، علاوة على العلوم الاقتصادية والمالية والإسلامية، وكذا العلوم التطبيقية والعلوم الاجتماعية والحاسب الآلي ونظم المعلومات، إلى جانب الهندسة والعمارة الإسلامية وإدارة الأعمال، بالإضافة إلى المعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والكلية الجامعية بالقنفذة.

 

وأفادت العمادة بأن باب التقديم على برامج الدبلوم العالي والماجستير متاح لطلاب جامعة أم القرى المتوقع تخرجهم من مرحلة البكالوريوس فقط من خلال التقديم على المحددات الخاصة بذلك في بوابة القبول الموحدة، وفي حال تم الترشيح النهائي يجب تزويد عمادة الدراسات العليا بنسخة من وثيقة التخرج، وكشف الدرجات في موعد أقصاه الخميس 26 /10 /1438هـ.

 

ودعت العمادة الراغبين بمعرفة كافة التفاصيل، إلى مراجعة الأدلة المتاحة على صفحة عمادة الدراسات العليا بالموقع، والمتمثلة في دليل برامج الدراسات العليا، لمعرفة الشروط والبرامج المتاحة في كل كلية ودليل القبول في برامج الدراسات العليا للعام الدراسي 1438/1439هـ ومعرفة الشروط العامة للقبول وإجراءات التقديم العامة والمستندات المطلوبة أثناء التقديم الإلكتروني، بالإضافة إلى دليل التقويم الزمني لإجراءات القبول للعام الدراسي 1438 /1439هـ (القبول العام، معيدو ومحاضرو الجامعات السعودية، طلبة الجامعة المتوقع تخرجهم).

 

وأشارت إلى أنه في حال مواجهة أي إشكال تقني أو استفسار يتم التواصل عن طريق خيار "اتصل بنا" الموجود في بوابة القبول الموحدة.

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جامعة أم القرى تفتح باب القبول لبرامج الدراسات العليا.. الأحد
سبق

تفتح عمادة الدراسات العليا بجامعة أم القرى يوم الأحد المقبل باب القبول لبرامج الدراسات العليا "الدكتوراه، الماجستير، الدبلوم العالي"، ويستمر القبول حتى يوم الخميس 26/ 5/ 1438 هـ.

 

ويُفتح القبول في كليات: الشريعة والدراسات الإسلامية والتربية واللغة العربية والدراسات القضائية والأنظمة، علاوة على العلوم الاقتصادية والمالية والإسلامية، وكذا العلوم التطبيقية والعلوم الاجتماعية والحاسب الآلي ونظم المعلومات، إلى جانب الهندسة والعمارة الإسلامية وإدارة الأعمال، بالإضافة إلى المعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والكلية الجامعية بالقنفذة.

 

وأفادت العمادة بأن باب التقديم على برامج الدبلوم العالي والماجستير متاح لطلاب جامعة أم القرى المتوقع تخرجهم من مرحلة البكالوريوس فقط من خلال التقديم على المحددات الخاصة بذلك في بوابة القبول الموحدة، وفي حال تم الترشيح النهائي يجب تزويد عمادة الدراسات العليا بنسخة من وثيقة التخرج، وكشف الدرجات في موعد أقصاه الخميس 26 /10 /1438هـ.

 

ودعت العمادة الراغبين بمعرفة كافة التفاصيل، إلى مراجعة الأدلة المتاحة على صفحة عمادة الدراسات العليا بالموقع، والمتمثلة في دليل برامج الدراسات العليا، لمعرفة الشروط والبرامج المتاحة في كل كلية ودليل القبول في برامج الدراسات العليا للعام الدراسي 1438/1439هـ ومعرفة الشروط العامة للقبول وإجراءات التقديم العامة والمستندات المطلوبة أثناء التقديم الإلكتروني، بالإضافة إلى دليل التقويم الزمني لإجراءات القبول للعام الدراسي 1438 /1439هـ (القبول العام، معيدو ومحاضرو الجامعات السعودية، طلبة الجامعة المتوقع تخرجهم).

 

وأشارت إلى أنه في حال مواجهة أي إشكال تقني أو استفسار يتم التواصل عن طريق خيار "اتصل بنا" الموجود في بوابة القبول الموحدة.

02 فبراير 2017 - 5 جمادى الأول 1438
09:46 PM
في تخصصات مختلفة ويستمر يوم الخميس 26 من الشهر الحالي

جامعة أم القرى تفتح باب القبول لبرامج الدراسات العليا.. الأحد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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تفتح عمادة الدراسات العليا بجامعة أم القرى يوم الأحد المقبل باب القبول لبرامج الدراسات العليا "الدكتوراه، الماجستير، الدبلوم العالي"، ويستمر القبول حتى يوم الخميس 26/ 5/ 1438 هـ.

 

ويُفتح القبول في كليات: الشريعة والدراسات الإسلامية والتربية واللغة العربية والدراسات القضائية والأنظمة، علاوة على العلوم الاقتصادية والمالية والإسلامية، وكذا العلوم التطبيقية والعلوم الاجتماعية والحاسب الآلي ونظم المعلومات، إلى جانب الهندسة والعمارة الإسلامية وإدارة الأعمال، بالإضافة إلى المعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والكلية الجامعية بالقنفذة.

 

وأفادت العمادة بأن باب التقديم على برامج الدبلوم العالي والماجستير متاح لطلاب جامعة أم القرى المتوقع تخرجهم من مرحلة البكالوريوس فقط من خلال التقديم على المحددات الخاصة بذلك في بوابة القبول الموحدة، وفي حال تم الترشيح النهائي يجب تزويد عمادة الدراسات العليا بنسخة من وثيقة التخرج، وكشف الدرجات في موعد أقصاه الخميس 26 /10 /1438هـ.

 

ودعت العمادة الراغبين بمعرفة كافة التفاصيل، إلى مراجعة الأدلة المتاحة على صفحة عمادة الدراسات العليا بالموقع، والمتمثلة في دليل برامج الدراسات العليا، لمعرفة الشروط والبرامج المتاحة في كل كلية ودليل القبول في برامج الدراسات العليا للعام الدراسي 1438/1439هـ ومعرفة الشروط العامة للقبول وإجراءات التقديم العامة والمستندات المطلوبة أثناء التقديم الإلكتروني، بالإضافة إلى دليل التقويم الزمني لإجراءات القبول للعام الدراسي 1438 /1439هـ (القبول العام، معيدو ومحاضرو الجامعات السعودية، طلبة الجامعة المتوقع تخرجهم).

 

وأشارت إلى أنه في حال مواجهة أي إشكال تقني أو استفسار يتم التواصل عن طريق خيار "اتصل بنا" الموجود في بوابة القبول الموحدة.

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