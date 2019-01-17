جامعة الأميرة نورة تعلن عن جائزة للتميز النسائي

أعلنت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن يوم أمس وبحضور مديرة الجامعة هدى العميل، عن جائزة التميز النسائي، والتي جاءت لأول مرة بالمملكة العربية السعودية، وتم اعتمادها بموافقة من مجلس الوزراء.

وتستهدف (جائزة الأميرة نورة بن عبدالرحمن للتميز النسائي)، دعم إنجازات المرأة، وإبراز أعمالها بصورة شاملة؛ حيث تضم لجنة الجائزة نخبة من العضوات الممثلات لكل القطاعات النسائية الحكومية والخاصة.

وتختص الجائزة بإنجازات المرأة السعودية وتسليط الضوء عليها، وتقدير المتميزات والمبدعات، وتحفيز الأجيال الجديدة من النساء على الإسهام الجادّ في التنمية الشاملة، ودعم العمل النسائي المميز في صورتيْه النظرية والعملية.

وقالت الدكتورة هدى العميل في المؤتمر الصحفي: أخواتي، اليوم نلتقي في يوم مميز للمرأة عموماً ولنا في جامعة الأميرة نورة على وجه الخصوص؛ حيث نعلن اليوم عن الانطلاقة الرسمية لجائزة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للتميز النسائي، التي جاءت بدعم كبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله ووفقه.

وأضافت: من خلال هذه الجائزة نستهدف دعم إنجازات المرأة السعودية من خلال التعريف بهذه الإنجازات، وتسليط الضوء عليها، وتحفيز الأجيال الشابة من الفتيات للعمل والإبداع لتحقيق انطلاقة تنموية كبيرة ترتقي لبرنامج التحول الوطني ورؤية 2030؛ وذلك في ثمانية مجالات من الدراسات البحثية والبرامج والمبادرات، وهي: الدراسات الإنسانية، والعلوم الطبيعية، والعلوم الصحية، والأعمال الاجتماعية، والمشاريع الاقتصادية، والأعمال الخيرية، والأعمال الفنية.

وقالت الدكتورة عزيزة المانع أمينة الجائزة ومقررة اللجنة: تُعتبر هذه المبادرة دعماً لإنجازات المرأة السعودية المتميزة في ثمانية مجالات من الدراسات البحثية والبرامج والمبادرات هي: الأدب، والدراسات الإنسانية، والعلوم الطبيعية، والعلوم الصحية، والأعمال الاجتماعية، والمشاريع الاقتصادية، والأعمال الخيرية والأعمال الفنية.

وأضافت: الهدف من الجائزة هو تشجيع المشاركة النسائية في مجال البحث العلمي والتنمية الاجتماعية، وسيكون اختيار الفائزات بناء على الجدارة بحسب ما تُقرره لجان التحكيم المتخصصة، ومَن تنطبق عليها شروط الجائزة.

وأعلنت عن موضوعات جائزة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للتميز النسائي في حقل الأدب، فرع "أدب الیافعین" ورُشّح لهذا العام موضوع "الروایة الموجهة للیافعین"، وحقل الدراسات الإنسانیة فرع "دراسات في الإعلام" ورُشّح لهذا العام موضوع "واقع الإعلام الخارجي للمملكة ودوره في تعزیز مكانتها وتأثیرها السیاسي والثقافي على الصعید الدولي"، وحقل أبحاث العلوم الطبيعية والتقنية فرع "الكيمياء والفيزياء" ورُشّح لهذا العام موضوع "تصنيع وتوظيف وتطبيقات التقنية المتناهية الصغرNanotechnology"،

وحقل أبحاث العلوم الصحية فرع "​الأمراض غیر المعدیة" ورُشّح لهذا العام موضوع "السمنة عند الأطفال"، وحقل المشاريع والمبادرات والبرامج الاجتماعية فرع "مشاريع ومبادرات وبرامج لمواجهة مشكلات اجتماعية" ورُشّح لهذا العام موضوع "المشاريع أو المبادرات أو البرامج التي تهدف إلى تمكين المرأة اقتصادياً أو حقوقياً أو توعوياً"، وحقل البرامج والمشاريع الاقتصادية فرع "مشاريع صغيرة" ورُشّح لهذا العام موضوع "مشاريع الإنتاج والتصنيع"، وحقل برامج ومشاريع المجتمع التنموية فرع "برامج ريادية في تمكين الأسر في الأحياء الشعبية" ورُشّح لهذا العام موضوع "برامج ريادية في تمكين الأسر في الأحياء الشعبية"، وحقل المبادرات والبرامج والمشاریع الفنیة فرع "أعمال التصمیم" ورُشّح لهذا العام موضوع "مبادرات لتطویر الحرف التراثیة إلى فنون معاصرة".

وتتابع "المانع" مشيرة إلى طريقة الترشيح لنيل الجائزة؛ بحيث يكون عن طريق الجهات الحكومية أو جهات القطاع الخاص أو هيئات أو مؤسسات علمية وثقافية معتبرة، أو عن طريق الأفراد، وترسل الترشيحات إلى الأمانة العامة لجائزة الأميرة نورة في موعد تُحدده الأمانة كل عام.

عبر البريد التالي:[email protected] على الإنترنت http://www.pnu.edu.sa/arr/Awards/WomenExcellence/Pages/index.html

وختمت حديثها بأن الجائزة تمنح كل فائزة درع الأميرة نورة، وشهادة تقدير، وملخصاً للعمل الذي أهّلها للفوز، مع مبلغ 100 ألف ريال.

ولمزيد من المعلومات عن الجائزة وشروط وآليات الترشح، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني:http://www.pnu.edu.sa/arr/Awards/WomenExcellence/Pages/index.html