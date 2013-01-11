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جامعة الطائف تعلن مواعيد القبول لمرحلة الماجستير وشروطه

كليات عدة وتخصصات مختلفة والمتابعة على بوابتها الإلكترونية

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الطائف، أنه سيتم فتح باب القبول لبرامج الدراسات العليا لمرحلة الماجستير للعام الجامعي 1438/ 1439هـ، وتهيب بالراغبين والراغبات للتقدم لهذه البرامج متابعةَ البوابة الإلكترونية على موقع الجامعة خلال الفترة من 15/ 5/ 1438هـ، وحتى تاريخ 6/ 6/ 1438هـ.

 

وأشارت الجامعة إلى أنه يجب الاطلاع على شروط القبول المرفقة لمرحلة الماجستير؛ علماً بأن البرامج المتاحة هي: "كلية الشريعة والأنظمة (العقيدة، وأصول فقه، وفقه، وقراءات)، وكلية الآداب (اللغة العربية "لغة- أدب"، واللغة الإنجليزية "لغويات أدب- E")، وكلية التربية (مناهج وطرق تدريس، علوم، رياضيات، لغة عربية، لغة إنجليزية دراسات إسلامية، وعلم نفس تربوي، وإدارة تربوية، وأصول التربية، والإرشاد النفسي، والتربية الخاصة صعوبات تعلم، إعاقة سمعية، إعاقة عقلية، اضطرابات سلوكية وتوحد)".

 

وأضافت: "كلية العلوم (الرياضيات: رياضيات تطبيقية، رياضيات بحتة، إحصاء رياضي)، والأحياء (أحياء نبات، وأحياء حيوان)، والكيمياء (كيمياء عضوية، وكيمياء تحليلية، وكيمياء فيزيائية، والفيزياء)".

 

وبيّنت عمادة الدراسات العليا، أنه في حال انطباق الشروط المبدئية للقبول، يتم تعبئة نموذج الالتحاق على بوابة القبول الإلكتروني، وتحميل المستندات المطلوبة على البوابة؛ منبهة إلى ضرورة تحميل أصل المستندات المطلوبة، وأنه لن يتم النظر في الوثائق المصورة.

 

وأوضحت أن متابعة بوابة القبول باستمرار مطلب أساسي؛ حيث سيتم اتباع الإعلان وفق تواريخ محددة هي: "المقبولين مبدئياً لدخول اختبار التخصص 5/ 7/ 1438هـ، وموعد اختبار التخصص 16/ 7/ 1438هـ، والمقبولين بصفة نهائية في البرامج المعلن عنها بتاريخ 18/ 8/ 1438هـ".

 

وأكدت أن شروط القبول تتمثل في: "أن يكون المتقدم سعودياً، أو من أم سعودية، أو حاصلاً على منحة رسمية للدراسات العليا إذا كان من غير السعوديين، وحاصلاً على الشهادة الجامعية بتقادير جيد جداً كحد أدنى في كل التخصصات المشار إليها أعلاه، من جامعة سعودية أو من جامعة أخرى معترف بها، وأدى اختبار القدرات العامة للجامعيين بدرجة لا تقل عن 70%، وتقديم تزكيتين علميتين من أساتذة سَبَق لهم تدريسه في المرحلة الجامعية، واجتياز أي اختبار أو مقابلة شخصية تشترطها الأقسام العلمية بنجاح، واستيفاء شرط اللغة الإنجليزية للتخصصات التي تتطلب ذلك".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جامعة الطائف تعلن مواعيد القبول لمرحلة الماجستير وشروطه
سبق

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الطائف، أنه سيتم فتح باب القبول لبرامج الدراسات العليا لمرحلة الماجستير للعام الجامعي 1438/ 1439هـ، وتهيب بالراغبين والراغبات للتقدم لهذه البرامج متابعةَ البوابة الإلكترونية على موقع الجامعة خلال الفترة من 15/ 5/ 1438هـ، وحتى تاريخ 6/ 6/ 1438هـ.

 

وأشارت الجامعة إلى أنه يجب الاطلاع على شروط القبول المرفقة لمرحلة الماجستير؛ علماً بأن البرامج المتاحة هي: "كلية الشريعة والأنظمة (العقيدة، وأصول فقه، وفقه، وقراءات)، وكلية الآداب (اللغة العربية "لغة- أدب"، واللغة الإنجليزية "لغويات أدب- E")، وكلية التربية (مناهج وطرق تدريس، علوم، رياضيات، لغة عربية، لغة إنجليزية دراسات إسلامية، وعلم نفس تربوي، وإدارة تربوية، وأصول التربية، والإرشاد النفسي، والتربية الخاصة صعوبات تعلم، إعاقة سمعية، إعاقة عقلية، اضطرابات سلوكية وتوحد)".

 

وأضافت: "كلية العلوم (الرياضيات: رياضيات تطبيقية، رياضيات بحتة، إحصاء رياضي)، والأحياء (أحياء نبات، وأحياء حيوان)، والكيمياء (كيمياء عضوية، وكيمياء تحليلية، وكيمياء فيزيائية، والفيزياء)".

 

وبيّنت عمادة الدراسات العليا، أنه في حال انطباق الشروط المبدئية للقبول، يتم تعبئة نموذج الالتحاق على بوابة القبول الإلكتروني، وتحميل المستندات المطلوبة على البوابة؛ منبهة إلى ضرورة تحميل أصل المستندات المطلوبة، وأنه لن يتم النظر في الوثائق المصورة.

 

وأوضحت أن متابعة بوابة القبول باستمرار مطلب أساسي؛ حيث سيتم اتباع الإعلان وفق تواريخ محددة هي: "المقبولين مبدئياً لدخول اختبار التخصص 5/ 7/ 1438هـ، وموعد اختبار التخصص 16/ 7/ 1438هـ، والمقبولين بصفة نهائية في البرامج المعلن عنها بتاريخ 18/ 8/ 1438هـ".

 

وأكدت أن شروط القبول تتمثل في: "أن يكون المتقدم سعودياً، أو من أم سعودية، أو حاصلاً على منحة رسمية للدراسات العليا إذا كان من غير السعوديين، وحاصلاً على الشهادة الجامعية بتقادير جيد جداً كحد أدنى في كل التخصصات المشار إليها أعلاه، من جامعة سعودية أو من جامعة أخرى معترف بها، وأدى اختبار القدرات العامة للجامعيين بدرجة لا تقل عن 70%، وتقديم تزكيتين علميتين من أساتذة سَبَق لهم تدريسه في المرحلة الجامعية، واجتياز أي اختبار أو مقابلة شخصية تشترطها الأقسام العلمية بنجاح، واستيفاء شرط اللغة الإنجليزية للتخصصات التي تتطلب ذلك".

10 يناير 2017 - 12 ربيع الآخر 1438
01:18 PM
كليات عدة وتخصصات مختلفة والمتابعة على بوابتها الإلكترونية

جامعة الطائف تعلن مواعيد القبول لمرحلة الماجستير وشروطه

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متعب البقمي - الطائف
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12,007

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الطائف، أنه سيتم فتح باب القبول لبرامج الدراسات العليا لمرحلة الماجستير للعام الجامعي 1438/ 1439هـ، وتهيب بالراغبين والراغبات للتقدم لهذه البرامج متابعةَ البوابة الإلكترونية على موقع الجامعة خلال الفترة من 15/ 5/ 1438هـ، وحتى تاريخ 6/ 6/ 1438هـ.

 

وأشارت الجامعة إلى أنه يجب الاطلاع على شروط القبول المرفقة لمرحلة الماجستير؛ علماً بأن البرامج المتاحة هي: "كلية الشريعة والأنظمة (العقيدة، وأصول فقه، وفقه، وقراءات)، وكلية الآداب (اللغة العربية "لغة- أدب"، واللغة الإنجليزية "لغويات أدب- E")، وكلية التربية (مناهج وطرق تدريس، علوم، رياضيات، لغة عربية، لغة إنجليزية دراسات إسلامية، وعلم نفس تربوي، وإدارة تربوية، وأصول التربية، والإرشاد النفسي، والتربية الخاصة صعوبات تعلم، إعاقة سمعية، إعاقة عقلية، اضطرابات سلوكية وتوحد)".

 

وأضافت: "كلية العلوم (الرياضيات: رياضيات تطبيقية، رياضيات بحتة، إحصاء رياضي)، والأحياء (أحياء نبات، وأحياء حيوان)، والكيمياء (كيمياء عضوية، وكيمياء تحليلية، وكيمياء فيزيائية، والفيزياء)".

 

وبيّنت عمادة الدراسات العليا، أنه في حال انطباق الشروط المبدئية للقبول، يتم تعبئة نموذج الالتحاق على بوابة القبول الإلكتروني، وتحميل المستندات المطلوبة على البوابة؛ منبهة إلى ضرورة تحميل أصل المستندات المطلوبة، وأنه لن يتم النظر في الوثائق المصورة.

 

وأوضحت أن متابعة بوابة القبول باستمرار مطلب أساسي؛ حيث سيتم اتباع الإعلان وفق تواريخ محددة هي: "المقبولين مبدئياً لدخول اختبار التخصص 5/ 7/ 1438هـ، وموعد اختبار التخصص 16/ 7/ 1438هـ، والمقبولين بصفة نهائية في البرامج المعلن عنها بتاريخ 18/ 8/ 1438هـ".

 

وأكدت أن شروط القبول تتمثل في: "أن يكون المتقدم سعودياً، أو من أم سعودية، أو حاصلاً على منحة رسمية للدراسات العليا إذا كان من غير السعوديين، وحاصلاً على الشهادة الجامعية بتقادير جيد جداً كحد أدنى في كل التخصصات المشار إليها أعلاه، من جامعة سعودية أو من جامعة أخرى معترف بها، وأدى اختبار القدرات العامة للجامعيين بدرجة لا تقل عن 70%، وتقديم تزكيتين علميتين من أساتذة سَبَق لهم تدريسه في المرحلة الجامعية، واجتياز أي اختبار أو مقابلة شخصية تشترطها الأقسام العلمية بنجاح، واستيفاء شرط اللغة الإنجليزية للتخصصات التي تتطلب ذلك".

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