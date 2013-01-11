جامعة الطائف: نسبة مجتازي اختبارات الرياضيات في "التحضيرية" طبيعية

​أكدت بعد تذمر الطلاب من نتيجة المادة: أرقام الراسبين غير صحيحة

أبدى البعض من طُلاب جامعة الطائف، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تذمرهم من نتيجة مادة الرياضيات، عبر هاشتاق (#جامعة_الطائف_700رسوب_رياضيات).

وقال المتحدث الإعلامي للجامعة، صالح الثبيتي: "نود أن نوضح للجميع بأن ما تم تداوله من أرقام الطلبة الراسبين عبر مواقع التواصل غير صحيح، والجامعة ملتزمة بسياسات الجودة في التعليم ومتطلبات الاعتماد الأكاديمي وآليات تقويم ومراقبة الاختبارات، وفِي هذا الإطار فإنه من غير المتوقع أن ينجح جميع الطلاب في أي اختبار".

وأضاف: "نسبة الطلبة الذين اجتازوا الاختبارات في مقررات الرياضيات في السنة التحضيرية لهذا العام تعتبر طبيعية، وتراوحت هذه النسب في مسارات السنة التحضيرية المختلفة بين 84 في المئة في أعلاها و66 في المئة في أدناها، وذلك حسب مقررات مادة الرياضيات للسنة التحضيرية للطلاب المنتظمين في الفترة الصباحية في كل مسار من مساراتها، وهي السنة التي يتم فيها تحديد مدى مناسبة مستوى الطالب العلمي لإكمال المرحلة الجامعية، وأحقيته في الالتحاق بالكليات المختلفة داخل الجامعة".

وأكد "الثبيتي" أن "أنظمة الاختبارات المعمول بها في الجامعة تكفل للطالب حقه في التظلم، وتقديم طلب اعتراض على الدرجة الممنوحة له بالطرق الرسمية والقانونية، فالنظام يكفل هذا الحق للجميع".