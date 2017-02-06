جامعة الطائف: هيأنا جميع الإمكانات لبدء الفصل الدراسي الثاني

استحدثت نظام الاستفسار المباشر للطلاب والطالبات

هنأ مدير جامعة الطائف، الدكتور حسام عبدالوهاب زمان، في تصريح صحافي، جميع منسوبي الجامعة وطلابها بالفصل الدراسي الجديد، مؤكداً على أهمية تسخير الإمكانات البشرية والتقنية كافة لتقديم الخدمات الطلابية بشكل متميز.

ووجه الدكتور "زمان" جميع فروع وكليات الجامعة بتذليل جميع الصعوبات أمام الطلاب والطالبات، وتكثيف البرامج الإرشادية والتوجيهية التي تهيئ للطلاب والطالبات أجواء دراسية مميزة، تساعدهم على التفوق في مختلف تخصصاتهم.

واستقبلت جامعة الطائف بجميع فروعها، هذا الأسبوع، الطلاب والطالبات بمختلف تخصصاتهم الدراسية، مع بداية فصلهم الدراسي الجديد، بعد أن عملت على تهيئة جميع الإمكانات اللازمة لبدء الدراسة كاستكمال الجداول وتحديد القاعات الدراسية والمعامل وجميع ما يحتاجه طلاب وطالبات الجامعة.

من جهتها أعلنت عمادة القبول التسجيل بدء العمل بنظام الاستفسارات المباشرة عن الأمور المتعلقة بالحذف والإضافة، من خلال شاشة التواصل المباشر الموجودة بصفحة الطالب على المنظومة الجامعية.

وذكر عميد القبول والتسجيل، الدكتور وصل الله السواط، أن استحداث نظام الاستفسار المباشر جاء لتسهيل وصول المعلومات للطلاب بشكل فعال وسريع.

وأضاف أن النظام يتم متابعته من قبل كافة وحدات العمادة بمختلف مهامها للإجابة عن أسئلة واستفسارات الطلاب والطالبات الخاصة بكل ما يتعلق بالجداول وأنظمة عمادة القبول والتسجيل.