جامعة الملك سعود ووزارة الدفاع ينظمان المؤتمر العالمي لحلول القيادة بالرياض

‏بعنوان "التحالف ضد الإرهاب..الاستراتيجيات والقدرات" تحت رعاية ولي العهد

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تنظم جامعة الملك سعود بالتعاون مع وزارة الدفاع في 27 من المحرم 1439هـ، الموافق 17 أكتوبر 2017م، المؤتمر الثاني لحلول القيادة والسيطرة، ويستمر ثلاثة أيام، بعنوان "التحالف ضد الإرهاب.. الاستراتيجيات والقدرات".



وفي التفاصيل، أوضح ذلك مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، مقدمًا شكره وتقديره لسمو ولي العهد على هذه الرعاية الكريمة في ظل ما تجده الجامعة من سموه من دعم ومؤازرة في مختلف المجالات.



وأكد "العمر" في تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية أن الجامعة أكملت استعداداتها لتنظيم المؤتمر الذي سيحظى بمشاركة عدد كبير من أصحاب المعالي، والمختصين في شؤون الدفاع، وحضور أكثر من 700 متخصص في مجال أنظمة القيادة والسيطرة على المستويين المحلي والإقليمي والعالمي في خطوة تسعى من خلالها الجامعة إلى استقصاء أهم وآخر المستجدات في مجال تقنية وحلول أنظمة القيادة عبر جمع أقطاب المعرفة الثلاثية: البحث والصناعة والمجتمع.



وأفاد رئيس اللجنة المنظّمة للمؤتمر الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي بأنّ المؤتمر يستقطب كوكبة من المتحدثين البارزين في مجال أنظمة القيادة والسيطرة والأمن السيبراني من المملكة ومن مختلف دول العالم، وسيبدأ فعالياته بجلسة افتتاحية يتحدث خلالها رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلّحة الفريق أول ركن عبدالرحمن بن صالح البنيان، ووزير الاتصالات عبدالله بن عامر السواحة، ومدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر.



وقال "الغامدي" : "على مدى يومين سيبحث المؤتمر عبر جلسات نقاش متخصصة أهمية تعزيز التحالفات الدولية، وتحقيق التكامل على مستوى أنظمة القيادة والسيطرة الخاصة بالقوات المسلحة، ورفدها بقدرات استباقية للرصد والتصدي للعمليات الإرهابية بمختلف أشكالها ومواقعها".



وأشار إلى أنه سيشارك في المؤتمر عددٌ من الخبراء الدوليين والمحليين، من أبرزهم أستاذ علوم الكمبيوتر في جامعة جورج مايسون الدكتور مارك بولن، ومدير مركز التميز في القيادة والتحكم والاتصالات والحوسبة والاستخبارات والأمن السيبراني الدكتور أنيبال فيلالبا، وكبير مستشاري رئيس مجلس الأمن السيبراني الوطني في مملكة إسبانيا كونراد برنس، وسفير المملكة المتحدة للأمن السيبراني الكولونيل، ورئيس مركز "يورو دفنتر" في ألمانيا رالف تثيل.



وبيّن رئيس اللجنة المنظمة أنه سيُشارك في المؤتمر من المملكة رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر العالمي لحلول القيادة والسيطرة الدكتور عبدالله الغامدي، والمستشار لمركز القيادة والسيطرة للأنظمة المتقدمة بجامعة الملك سعود عضو اللجنة المنظمة للمؤتمر اللواء الطيار المتقاعد سعيد الحزنوي، ومدير مركز التميز لأمن المعلومات في جامعة الملك سعود عضو اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتور جلال المهتدي.



وأبان أنه سيبرز محور نقل التقنية وتوطين الخبرات، كأحد المحاور الرئيسة ضمن جلسات المؤتمر؛ إذ يأتي انسجامًا مع رؤية المملكة 2030 التي أعطت ملف توطين الخبرات التقنية والعسكرية أولوية مطلقة، وهذا ما دفع بالعديد من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في أنظمة القيادة والسيطرة والدفاع للمشاركة في المؤتمر.



ومن المقرر أن يُسهم المؤتمر في تعزيز الشراكة بين مختلف القطاعات الأمنية والدفاعية والمدنية ذات الصلة، مع مراكز الأبحاث والخبراء في أنظمة القيادة والسيطرة، بهدف الانتقال نحو جيل جديد أكثر أمنًا من أنظمة القيادة والسيطرة والأمن السيبراني.



يُذكر أن المؤتمر العالمي لحلول القيادة والسيطرة يمثل إحدى المبادرات المشتركة بين وزارة الدفاع وجامعة الملك سعود، حيث تتولى الجامعة تقديم البحوث وتنظيم الفعاليات، وتطوير المنتجات الابتكارية، دعمًا لتوجهات الوزارة في الانتقال إلى مرحلة جديدة في تطوير أنظمتها في مجال أنظمة القيادة والسيطرة المتقدمة.

