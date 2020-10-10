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جامعة الملك عبدالعزيز تطرح وظيفة "معيدة" لقسم التاريخ

بشرط ألا يقل تقديرها في البكالوريوس عن "جيد جداً"

بدأت كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الملك عبدالعزيز، اليوم، استقبال المتقدمات على وظيفة "معيدة" بقسم التاريخ للعام الدراسي الحالي.

واشترطت الكلية أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، وأن تكون حاصلة على الدرجة الجامعية في تخصص التاريخ والحضارة الإسلامية من جامعة سعودية، أو أي جامعة أخرى معترف بها، وألا يقل التقدير في البكالوريوس عن "جيد جداً"، وألا يتجاوز عمر المتقدمة 30 سنة، وأن تكون حاصلة على الدرجة المطلوبة في التوفل، أو STEP أوIELTS.

ودعت الجامعة المتقدمات إلى الحضور لمكتب مشرفة قسم التاريخ بالسليمانية مبنى الجوهرة رقم 56، وإرسال الأوراق على العنوان البريدي 42803 جدة 21551، أو على البريد الإلكتروني history- [email protected]، في موعدٍ أقصاه الـ 20 من شهر صفر المقبل.

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جامعة الملك عبدالعزيز تطرح وظيفة "معيدة" لقسم التاريخ
سبق

بدأت كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الملك عبدالعزيز، اليوم، استقبال المتقدمات على وظيفة "معيدة" بقسم التاريخ للعام الدراسي الحالي.

واشترطت الكلية أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، وأن تكون حاصلة على الدرجة الجامعية في تخصص التاريخ والحضارة الإسلامية من جامعة سعودية، أو أي جامعة أخرى معترف بها، وألا يقل التقدير في البكالوريوس عن "جيد جداً"، وألا يتجاوز عمر المتقدمة 30 سنة، وأن تكون حاصلة على الدرجة المطلوبة في التوفل، أو STEP أوIELTS.

ودعت الجامعة المتقدمات إلى الحضور لمكتب مشرفة قسم التاريخ بالسليمانية مبنى الجوهرة رقم 56، وإرسال الأوراق على العنوان البريدي 42803 جدة 21551، أو على البريد الإلكتروني history- [email protected]، في موعدٍ أقصاه الـ 20 من شهر صفر المقبل.

10 أكتوبر 2017 - 20 محرّم 1439
01:07 PM

جامعة الملك عبدالعزيز تطرح وظيفة "معيدة" لقسم التاريخ

بشرط ألا يقل تقديرها في البكالوريوس عن "جيد جداً"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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بدأت كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الملك عبدالعزيز، اليوم، استقبال المتقدمات على وظيفة "معيدة" بقسم التاريخ للعام الدراسي الحالي.

واشترطت الكلية أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، وأن تكون حاصلة على الدرجة الجامعية في تخصص التاريخ والحضارة الإسلامية من جامعة سعودية، أو أي جامعة أخرى معترف بها، وألا يقل التقدير في البكالوريوس عن "جيد جداً"، وألا يتجاوز عمر المتقدمة 30 سنة، وأن تكون حاصلة على الدرجة المطلوبة في التوفل، أو STEP أوIELTS.

ودعت الجامعة المتقدمات إلى الحضور لمكتب مشرفة قسم التاريخ بالسليمانية مبنى الجوهرة رقم 56، وإرسال الأوراق على العنوان البريدي 42803 جدة 21551، أو على البريد الإلكتروني history- [email protected]، في موعدٍ أقصاه الـ 20 من شهر صفر المقبل.

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