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جبل ذرة وأبو خيال وأبها الجديدة تخضع للتحسين والتطوير

مطاعم ومقاهٍ بمعايير عالية الجودة.. والإنجاز قريباً

تُخضع الشركة الوطنية للسياحة استثماراتها داخل مدينة أبها، إلى إعادة تحسين وتطوير، في مقدمتها مبانيها في محطات العربات المعلقة في جبل ذرة (الجبل الأخضر)، وفي أبو خيال، وأبها الجديدة؛ يأتي في مقدمتها توفير مواقع جديدة كمقاهٍ ومطاعم، بالتعاون مع جهات متخصصة في إدارتها بمعايير عالية الجودة، وسط توقعات بقرب الإنجاز.

 

وأوضح مدير عام الشركة المهندس صالح قدح، أن مراعاة الاشتراطات الجديدة من الدفاع المدني وهيئة السياحة والأمانة، والحفاظ على الثروة الطبيعية والتعامل معها بمعايير عالمية؛ يجعل مدينة أبها المحطة السياحية الرائدة في المملكة.

 

وأضاف "قدح": "الشركة تسعى جاهدة لمواكبة اختيار مدينة أبها عاصمة للسياحة العربية لعام ٢٠١٧م، وتفعيل السياحة على مدار العام؛ وفقاً لتوجيهات وتطلعات أمير منطقة عسير، رئيس مجلس التنمية السياحية الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز للجهات المختصة".

 

وتابع: "الشركة الوطنية للسياحة مستثمر رئيسي في قطاع الفنادق والمنتجعات بمنطقة عسير على مدى ٢٠ عاماً، كجزء من منظومة السياحة بالمنطقة التي اختارتها كأحد الاستراتيجيات الهامة في الاقتصاد المحلي؛ باعتبارها تملك مقومات طبيعية ومناخية ذات جذب سياحي، إضافة إلى توفر منتزهاتها الوطنية وتوفر العناصر التراثية المتميزة فيها"؛ مردفاً: "لا شك أن السياحة أحد الاستثمارات في كثير من دول العالم تعتمدها كأحد مصادر دخلها العالمي".

 

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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جبل ذرة وأبو خيال وأبها الجديدة تخضع للتحسين والتطوير
سبق

تُخضع الشركة الوطنية للسياحة استثماراتها داخل مدينة أبها، إلى إعادة تحسين وتطوير، في مقدمتها مبانيها في محطات العربات المعلقة في جبل ذرة (الجبل الأخضر)، وفي أبو خيال، وأبها الجديدة؛ يأتي في مقدمتها توفير مواقع جديدة كمقاهٍ ومطاعم، بالتعاون مع جهات متخصصة في إدارتها بمعايير عالية الجودة، وسط توقعات بقرب الإنجاز.

 

وأوضح مدير عام الشركة المهندس صالح قدح، أن مراعاة الاشتراطات الجديدة من الدفاع المدني وهيئة السياحة والأمانة، والحفاظ على الثروة الطبيعية والتعامل معها بمعايير عالمية؛ يجعل مدينة أبها المحطة السياحية الرائدة في المملكة.

 

وأضاف "قدح": "الشركة تسعى جاهدة لمواكبة اختيار مدينة أبها عاصمة للسياحة العربية لعام ٢٠١٧م، وتفعيل السياحة على مدار العام؛ وفقاً لتوجيهات وتطلعات أمير منطقة عسير، رئيس مجلس التنمية السياحية الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز للجهات المختصة".

 

وتابع: "الشركة الوطنية للسياحة مستثمر رئيسي في قطاع الفنادق والمنتجعات بمنطقة عسير على مدى ٢٠ عاماً، كجزء من منظومة السياحة بالمنطقة التي اختارتها كأحد الاستراتيجيات الهامة في الاقتصاد المحلي؛ باعتبارها تملك مقومات طبيعية ومناخية ذات جذب سياحي، إضافة إلى توفر منتزهاتها الوطنية وتوفر العناصر التراثية المتميزة فيها"؛ مردفاً: "لا شك أن السياحة أحد الاستثمارات في كثير من دول العالم تعتمدها كأحد مصادر دخلها العالمي".

 

30 يناير 2017 - 2 جمادى الأول 1438
01:33 PM
مطاعم ومقاهٍ بمعايير عالية الجودة.. والإنجاز قريباً

جبل ذرة وأبو خيال وأبها الجديدة تخضع للتحسين والتطوير

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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تُخضع الشركة الوطنية للسياحة استثماراتها داخل مدينة أبها، إلى إعادة تحسين وتطوير، في مقدمتها مبانيها في محطات العربات المعلقة في جبل ذرة (الجبل الأخضر)، وفي أبو خيال، وأبها الجديدة؛ يأتي في مقدمتها توفير مواقع جديدة كمقاهٍ ومطاعم، بالتعاون مع جهات متخصصة في إدارتها بمعايير عالية الجودة، وسط توقعات بقرب الإنجاز.

 

وأوضح مدير عام الشركة المهندس صالح قدح، أن مراعاة الاشتراطات الجديدة من الدفاع المدني وهيئة السياحة والأمانة، والحفاظ على الثروة الطبيعية والتعامل معها بمعايير عالمية؛ يجعل مدينة أبها المحطة السياحية الرائدة في المملكة.

 

وأضاف "قدح": "الشركة تسعى جاهدة لمواكبة اختيار مدينة أبها عاصمة للسياحة العربية لعام ٢٠١٧م، وتفعيل السياحة على مدار العام؛ وفقاً لتوجيهات وتطلعات أمير منطقة عسير، رئيس مجلس التنمية السياحية الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز للجهات المختصة".

 

وتابع: "الشركة الوطنية للسياحة مستثمر رئيسي في قطاع الفنادق والمنتجعات بمنطقة عسير على مدى ٢٠ عاماً، كجزء من منظومة السياحة بالمنطقة التي اختارتها كأحد الاستراتيجيات الهامة في الاقتصاد المحلي؛ باعتبارها تملك مقومات طبيعية ومناخية ذات جذب سياحي، إضافة إلى توفر منتزهاتها الوطنية وتوفر العناصر التراثية المتميزة فيها"؛ مردفاً: "لا شك أن السياحة أحد الاستثمارات في كثير من دول العالم تعتمدها كأحد مصادر دخلها العالمي".

 

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