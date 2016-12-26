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جدة.. افتتاح استراحة المعلمين بابتدائية شيبة بعد التجديد

للمساعدة على أداء عملهم في بيئة تعليمية محفزة مناسِبة

تم مؤخراً افتتاح جناح استراحة المعلمين بمدرسة شيبة بن عثمان الابتدائية، بجدة، والذي تم تجديده وتأثيثه بمساهمة من معلمي المدرسة، بحضور مدير مكتب التعليم بالصفا علي بن سعيد كرات والقائد التربوي عبدالعزيز بن صالح المسلم، ورئيس قسم النشاط العلمي علي بن حامد البرادعي، ومشرف الصفوف الأولية عبدالعزيز غصاب الحارثي.

وتم تصميم الجناح بطراز نوعي وحديث من حيث الديكور، وباقي الأقسام وهي من باب إيجاد الراحة للمعلم؛ حتى تساعده على أداء عمله في بيئة تعليمية محفزة مناسبة.

وقدّم مدير مكتب التعليم بالصفا علي بن سعيد كرات شكره لقائد المدرسة والمعلمين على ما شاهده من عمل مميز ورائع، مؤكداً أن التغيير يساعد ويزيد من عطاء المعلم.

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جدة.. افتتاح استراحة المعلمين بابتدائية شيبة بعد التجديد
سبق

تم مؤخراً افتتاح جناح استراحة المعلمين بمدرسة شيبة بن عثمان الابتدائية، بجدة، والذي تم تجديده وتأثيثه بمساهمة من معلمي المدرسة، بحضور مدير مكتب التعليم بالصفا علي بن سعيد كرات والقائد التربوي عبدالعزيز بن صالح المسلم، ورئيس قسم النشاط العلمي علي بن حامد البرادعي، ومشرف الصفوف الأولية عبدالعزيز غصاب الحارثي.

وتم تصميم الجناح بطراز نوعي وحديث من حيث الديكور، وباقي الأقسام وهي من باب إيجاد الراحة للمعلم؛ حتى تساعده على أداء عمله في بيئة تعليمية محفزة مناسبة.

وقدّم مدير مكتب التعليم بالصفا علي بن سعيد كرات شكره لقائد المدرسة والمعلمين على ما شاهده من عمل مميز ورائع، مؤكداً أن التغيير يساعد ويزيد من عطاء المعلم.

26 ديسمبر 2016 - 27 ربيع الأول 1438
12:55 PM
للمساعدة على أداء عملهم في بيئة تعليمية محفزة مناسِبة

جدة.. افتتاح استراحة المعلمين بابتدائية شيبة بعد التجديد

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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تم مؤخراً افتتاح جناح استراحة المعلمين بمدرسة شيبة بن عثمان الابتدائية، بجدة، والذي تم تجديده وتأثيثه بمساهمة من معلمي المدرسة، بحضور مدير مكتب التعليم بالصفا علي بن سعيد كرات والقائد التربوي عبدالعزيز بن صالح المسلم، ورئيس قسم النشاط العلمي علي بن حامد البرادعي، ومشرف الصفوف الأولية عبدالعزيز غصاب الحارثي.

وتم تصميم الجناح بطراز نوعي وحديث من حيث الديكور، وباقي الأقسام وهي من باب إيجاد الراحة للمعلم؛ حتى تساعده على أداء عمله في بيئة تعليمية محفزة مناسبة.

وقدّم مدير مكتب التعليم بالصفا علي بن سعيد كرات شكره لقائد المدرسة والمعلمين على ما شاهده من عمل مميز ورائع، مؤكداً أن التغيير يساعد ويزيد من عطاء المعلم.

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