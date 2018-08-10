جدة.. "بلدية أم السلم" تُداهم وتغلق مسلخاً مخالفاً وتتلف 100 دجاجة

مخالف للاشتراطات المهنية ويعمل بدون رخصة وكروت صحية

داهمت بلدية أم السلم الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، أحد مسالخ الدواجن غير الصالحة للاستخدام الآدمي بمنطقة عمل البلدية، وقامت بإغلاقه، عقب تأكدها من افتقار الموقع لكثير من الاشتراطات الصحية والمهنية.

واتضح عند دخول المراقبين للمسلخ عدم وجود رخصة، وعدم وجود كروت صحية للعمال، وأتلفت ما يقارب 100 حبة دجاج، وسحبت جميع الأدوات المستخدمة؛ فقامت بإغلاق الموقع؛ تمهيداً لتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وأوضح رئيس بلدية أم السلم المهندس أحمد الغامدي، أن البلدية كثّفت جهودها خلال الفترة الماضية على عدد من المحلات والمستودعات والمعامل؛ بهدف حماية الصحة العامة.