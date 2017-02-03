جدة على موعد مع تدشين أول مركز حي نموذجي على مستوى المملكة

يدشّن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس إدارة مراكز الأحياء بالمنطقة، خالد الفيصل، الثلاثاء المقبل، أول مركز حي نموذجي على مستوى المملكة العربية السعودية؛ ذلك بحي المنتزهات بجدة. وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري، أن افتتاح أمير المنطقة لأول مركز حي نموذجي على مستوى المملكة العربية السعودية يأتي في إطار اهتمام أمير مكة بأهمية وجود مراكز أحياء نموذجية تخدم أبناء المحافظات داخل الأحياء، بما يتواءم ورؤية المملكة 2030. ووصف "الدوسري" مراكز الأحياء بأنها جمعية تنموية اجتماعية انشأها الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز، يرحمه الله، عام 1425هـ في المدينة المنورة، حين كان أميراً لها ثم نقل التجربة إلى منطقة مكة المكرمة، وبدأت الفكرة، حينها، بإنشاء ثلاثة مراكز للأحياء بمحافظة جدة. وأشار إلى أنه حين تولى الأمير خالد الفيصل إمارة منطقة مكة المكرمة ورأس مجلس إدارة مراكز الأحياء، توسع نطاق المراكز ليصل إلى 82 مركز حي منتشرة في أحياء عدة من المحافظات، موضحاً أن الجمعية تسعى إلى تبني مؤسسة اجتماعية بمعايير عالمية تعنى ببناء الإنسان وتفعيل طاقات الفرد والمجتمع لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تكوين علاقة إيجابية بين الفرد ومحيطة الذي يعيش فيه مما يساعد في تنمية المدن وتطويرها والحفاظ على مكتسباتها وتنمية الشعور بالولاء والانتماء للوطن، وتتبنى الجمعية في أداء رسالتها قيم الشفافية والمهنية وإتقان العمل سعياً لتحقيق الأمن الاجتماعي وتنطلق من خلال خطة استراتيجية وضعت لهذا الهدف. ولفت "الدوسري" إلى أن أمير منطقة مكة المكرمة أعلن العام الماضي عن إطلاق جائزة الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز، يرحمه الله، السنوية للأحياء المثالية، وتمّ تسليمها في دورتها الأولى لتسعة أحياء فائزة قبل خمسة أشهر، وجاءت الجائزة التي تحمل اسم الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز، عرفاناً بأن فكرة مراكز الأحياء بدأها الأمير الراحل حين كان أميراً لمنطقة المدينة المنورة ونقل يرحمه الله التجربة إلى منطقة مكة المكرمة بعد توليه الإمارة فيها، وتم مواصلة العمل في هذا المشروع خلال السنوات الماضية التي تولى فيها الأمير خالد الفيصل إمارة المنطقة، لتشمل مراكز الأحياء ثلاث محافظات هي العاصمة المقدسة، ومكة والطائف، على أن تدخل بقية المحافظات في المسابقة خلال السنوات المقبلة. يُذكر أن مراكز الأحياء تقدّم 8700 نشاط، تسعى جميعها لتحقيق التواصل الاجتماعي، وتقوية العلاقات الأخوية بين أفراد الحي، وتوظيف طاقاتهم فيما يعود بالنفع على الفرد والأسرة والمجتمع وتكوين علاقة إيجابية بين الفرد ومحيطه الذي يعيش فيه، وتشجيع مشاركة السكان في جهود تنمية المدن وتطويرها، والمحافظة على مكتسباتها ومنجزاتها، إضافة إلى أن مراكز الأحياء تهدف أيضاً إلى غرس القيم السامية التي تساهم في بناء الإنسان القوي الأمين، وهي الأمانة وإتقان العمل والإخلاص والتفاني وحب الخير وإنسانية العلاقات، كما تعمل على تحقيق رسالة اجتماعية، تتمثل في إحداث تغيير اجتماعي في أسلوب حياة الأسرة بما يعزز دورها في المجتمع. وتعتمد الجمعية في تحقيق أهدافها على إنشاء مقار متكاملة في الأحياء، تكون بمنزلة مراكز اجتماعية ورياضية وثقافية عالية المستوى، وتعتمد مبدأ المشاركة الفعالة لسكان الحي في تنظيم وإدارة تلك المراكز. وتتلخص الأهداف في نشر الوعي السليم والأخلاق الفاضلة بين أفراد الحي، ومن ثم المجتمع، والمساهمة في حل المشكلات الاجتماعية، وإحياء دور التواصل الاجتماعي والعلاقات الإيجابية بين أفراد الحي، ومن ثم المجتمع، والاستفادة من ذوي القدرات المختلفة لبناء قدرات أفراد المجتمع لزيادة الفعالية والكفاءة، ورفع روح المواطنة بين شرائح المجتمع، وملء أوقات الفراغ فيما يعود بالنفع على المجتمع، ومناقشة احتياجات الحي وطرح الحلول المناسبة وتقديم الاقتراحات اللازمة وصولاً إلى حي نموذجي يسوده التكافل الاجتماعي. وقد وجه محافظ جدة رئيس المجلس الفرعي لجمعية مراكز الأحياء بالمحافظه، الأمير مشعل بن ماجد، الدعوة لعدد من المسؤولين ووجهاء وأعيان المجتمع بالمحافظه لحضور هذه المناسبة.

جدة على موعد مع تدشين أول مركز حي نموذجي على مستوى المملكة عبدالله الراجحي سبق 2017-02-03 يدشّن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس إدارة مراكز الأحياء بالمنطقة، خالد الفيصل، الثلاثاء المقبل، أول مركز حي نموذجي على مستوى المملكة العربية السعودية؛ ذلك بحي المنتزهات بجدة.



وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري، أن افتتاح أمير المنطقة لأول مركز حي نموذجي على مستوى المملكة العربية السعودية يأتي في إطار اهتمام أمير مكة بأهمية وجود مراكز أحياء نموذجية تخدم أبناء المحافظات داخل الأحياء، بما يتواءم ورؤية المملكة 2030.



ووصف "الدوسري" مراكز الأحياء بأنها جمعية تنموية اجتماعية انشأها الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز، يرحمه الله، عام 1425هـ في المدينة المنورة، حين كان أميراً لها ثم نقل التجربة إلى منطقة مكة المكرمة، وبدأت الفكرة، حينها، بإنشاء ثلاثة مراكز للأحياء بمحافظة جدة.



وأشار إلى أنه حين تولى الأمير خالد الفيصل إمارة منطقة مكة المكرمة ورأس مجلس إدارة مراكز الأحياء، توسع نطاق المراكز ليصل إلى 82 مركز حي منتشرة في أحياء عدة من المحافظات، موضحاً أن الجمعية تسعى إلى تبني مؤسسة اجتماعية بمعايير عالمية تعنى ببناء الإنسان وتفعيل طاقات الفرد والمجتمع لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تكوين علاقة إيجابية بين الفرد ومحيطة الذي يعيش فيه مما يساعد في تنمية المدن وتطويرها والحفاظ على مكتسباتها وتنمية الشعور بالولاء والانتماء للوطن، وتتبنى الجمعية في أداء رسالتها قيم الشفافية والمهنية وإتقان العمل سعياً لتحقيق الأمن الاجتماعي وتنطلق من خلال خطة استراتيجية وضعت لهذا الهدف.



ولفت "الدوسري" إلى أن أمير منطقة مكة المكرمة أعلن العام الماضي عن إطلاق جائزة الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز، يرحمه الله، السنوية للأحياء المثالية، وتمّ تسليمها في دورتها الأولى لتسعة أحياء فائزة قبل خمسة أشهر، وجاءت الجائزة التي تحمل اسم الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز، عرفاناً بأن فكرة مراكز الأحياء بدأها الأمير الراحل حين كان أميراً لمنطقة المدينة المنورة ونقل يرحمه الله التجربة إلى منطقة مكة المكرمة بعد توليه الإمارة فيها، وتم مواصلة العمل في هذا المشروع خلال السنوات الماضية التي تولى فيها الأمير خالد الفيصل إمارة المنطقة، لتشمل مراكز الأحياء ثلاث محافظات هي العاصمة المقدسة، ومكة والطائف، على أن تدخل بقية المحافظات في المسابقة خلال السنوات المقبلة.



يُذكر أن مراكز الأحياء تقدّم 8700 نشاط، تسعى جميعها لتحقيق التواصل الاجتماعي، وتقوية العلاقات الأخوية بين أفراد الحي، وتوظيف طاقاتهم فيما يعود بالنفع على الفرد والأسرة والمجتمع وتكوين علاقة إيجابية بين الفرد ومحيطه الذي يعيش فيه، وتشجيع مشاركة السكان في جهود تنمية المدن وتطويرها، والمحافظة على مكتسباتها ومنجزاتها، إضافة إلى أن مراكز الأحياء تهدف أيضاً إلى غرس القيم السامية التي تساهم في بناء الإنسان القوي الأمين، وهي الأمانة وإتقان العمل والإخلاص والتفاني وحب الخير وإنسانية العلاقات، كما تعمل على تحقيق رسالة اجتماعية، تتمثل في إحداث تغيير اجتماعي في أسلوب حياة الأسرة بما يعزز دورها في المجتمع.



وتعتمد الجمعية في تحقيق أهدافها على إنشاء مقار متكاملة في الأحياء، تكون بمنزلة مراكز اجتماعية ورياضية وثقافية عالية المستوى، وتعتمد مبدأ المشاركة الفعالة لسكان الحي في تنظيم وإدارة تلك المراكز. وتتلخص الأهداف في نشر الوعي السليم والأخلاق الفاضلة بين أفراد الحي، ومن ثم المجتمع، والمساهمة في حل المشكلات الاجتماعية، وإحياء دور التواصل الاجتماعي والعلاقات الإيجابية بين أفراد الحي، ومن ثم المجتمع، والاستفادة من ذوي القدرات المختلفة لبناء قدرات أفراد المجتمع لزيادة الفعالية والكفاءة، ورفع روح المواطنة بين شرائح المجتمع، وملء أوقات الفراغ فيما يعود بالنفع على المجتمع، ومناقشة احتياجات الحي وطرح الحلول المناسبة وتقديم الاقتراحات اللازمة وصولاً إلى حي نموذجي يسوده التكافل الاجتماعي.



وقد وجه محافظ جدة رئيس المجلس الفرعي لجمعية مراكز الأحياء بالمحافظه، الأمير مشعل بن ماجد، الدعوة لعدد من المسؤولين ووجهاء وأعيان المجتمع بالمحافظه لحضور هذه المناسبة.



03 فبراير 2017 - 6 جمادى الأول 1438 05:50 PM

اخر تعديل 04 فبراير 2017 - 7 جمادى الأول 1438 06:23 AM

يفتتحه أمير مكة الثلاثاء المقبل في "المتنزهات" والمحافظ يدعو المسؤولين

جدة على موعد مع تدشين أول مركز حي نموذجي على مستوى المملكة





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يدشّن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس إدارة مراكز الأحياء بالمنطقة، خالد الفيصل، الثلاثاء المقبل، أول مركز حي نموذجي على مستوى المملكة العربية السعودية؛ ذلك بحي المنتزهات بجدة.



وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري، أن افتتاح أمير المنطقة لأول مركز حي نموذجي على مستوى المملكة العربية السعودية يأتي في إطار اهتمام أمير مكة بأهمية وجود مراكز أحياء نموذجية تخدم أبناء المحافظات داخل الأحياء، بما يتواءم ورؤية المملكة 2030.



ووصف "الدوسري" مراكز الأحياء بأنها جمعية تنموية اجتماعية انشأها الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز، يرحمه الله، عام 1425هـ في المدينة المنورة، حين كان أميراً لها ثم نقل التجربة إلى منطقة مكة المكرمة، وبدأت الفكرة، حينها، بإنشاء ثلاثة مراكز للأحياء بمحافظة جدة.



وأشار إلى أنه حين تولى الأمير خالد الفيصل إمارة منطقة مكة المكرمة ورأس مجلس إدارة مراكز الأحياء، توسع نطاق المراكز ليصل إلى 82 مركز حي منتشرة في أحياء عدة من المحافظات، موضحاً أن الجمعية تسعى إلى تبني مؤسسة اجتماعية بمعايير عالمية تعنى ببناء الإنسان وتفعيل طاقات الفرد والمجتمع لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تكوين علاقة إيجابية بين الفرد ومحيطة الذي يعيش فيه مما يساعد في تنمية المدن وتطويرها والحفاظ على مكتسباتها وتنمية الشعور بالولاء والانتماء للوطن، وتتبنى الجمعية في أداء رسالتها قيم الشفافية والمهنية وإتقان العمل سعياً لتحقيق الأمن الاجتماعي وتنطلق من خلال خطة استراتيجية وضعت لهذا الهدف.



ولفت "الدوسري" إلى أن أمير منطقة مكة المكرمة أعلن العام الماضي عن إطلاق جائزة الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز، يرحمه الله، السنوية للأحياء المثالية، وتمّ تسليمها في دورتها الأولى لتسعة أحياء فائزة قبل خمسة أشهر، وجاءت الجائزة التي تحمل اسم الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز، عرفاناً بأن فكرة مراكز الأحياء بدأها الأمير الراحل حين كان أميراً لمنطقة المدينة المنورة ونقل يرحمه الله التجربة إلى منطقة مكة المكرمة بعد توليه الإمارة فيها، وتم مواصلة العمل في هذا المشروع خلال السنوات الماضية التي تولى فيها الأمير خالد الفيصل إمارة المنطقة، لتشمل مراكز الأحياء ثلاث محافظات هي العاصمة المقدسة، ومكة والطائف، على أن تدخل بقية المحافظات في المسابقة خلال السنوات المقبلة.



يُذكر أن مراكز الأحياء تقدّم 8700 نشاط، تسعى جميعها لتحقيق التواصل الاجتماعي، وتقوية العلاقات الأخوية بين أفراد الحي، وتوظيف طاقاتهم فيما يعود بالنفع على الفرد والأسرة والمجتمع وتكوين علاقة إيجابية بين الفرد ومحيطه الذي يعيش فيه، وتشجيع مشاركة السكان في جهود تنمية المدن وتطويرها، والمحافظة على مكتسباتها ومنجزاتها، إضافة إلى أن مراكز الأحياء تهدف أيضاً إلى غرس القيم السامية التي تساهم في بناء الإنسان القوي الأمين، وهي الأمانة وإتقان العمل والإخلاص والتفاني وحب الخير وإنسانية العلاقات، كما تعمل على تحقيق رسالة اجتماعية، تتمثل في إحداث تغيير اجتماعي في أسلوب حياة الأسرة بما يعزز دورها في المجتمع.



وتعتمد الجمعية في تحقيق أهدافها على إنشاء مقار متكاملة في الأحياء، تكون بمنزلة مراكز اجتماعية ورياضية وثقافية عالية المستوى، وتعتمد مبدأ المشاركة الفعالة لسكان الحي في تنظيم وإدارة تلك المراكز. وتتلخص الأهداف في نشر الوعي السليم والأخلاق الفاضلة بين أفراد الحي، ومن ثم المجتمع، والمساهمة في حل المشكلات الاجتماعية، وإحياء دور التواصل الاجتماعي والعلاقات الإيجابية بين أفراد الحي، ومن ثم المجتمع، والاستفادة من ذوي القدرات المختلفة لبناء قدرات أفراد المجتمع لزيادة الفعالية والكفاءة، ورفع روح المواطنة بين شرائح المجتمع، وملء أوقات الفراغ فيما يعود بالنفع على المجتمع، ومناقشة احتياجات الحي وطرح الحلول المناسبة وتقديم الاقتراحات اللازمة وصولاً إلى حي نموذجي يسوده التكافل الاجتماعي.



وقد وجه محافظ جدة رئيس المجلس الفرعي لجمعية مراكز الأحياء بالمحافظه، الأمير مشعل بن ماجد، الدعوة لعدد من المسؤولين ووجهاء وأعيان المجتمع بالمحافظه لحضور هذه المناسبة.

