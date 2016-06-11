جدة .."يوسف" متغيب عن منزله منذ 3 أيام وعائلته تناشد مساعدتها

يعاني من التوحد.. وخرج لمتابعة مباريات أندية الحواري ولم يعد إلى أهله

تناشد أسرة المواطن "يوسف محمد صديق" من أهالي حي الروابي بمحافظة جدة، بالبحث عن ابنها الذي تغيب عن منزلها منذ 12 رمضان الجاري، مبينة أنه يعاني من مرض التوحد وأمراض نفسية أخرى.

وقال المواطن بندر محمد صديق شقيق المفقود لـ"سبق": تغيب أخي يوسف عن المنزل وشعرنا بغيابه في يوم ١٢ رمضان عقب مرور يوم كامل دون حضوره للمنزل بحي الروابي، وقد بحثنا عنه في جميع مستشفيات المحافظة وأقسام الشرطة دون أن نجد أي معلومة.

وأضاف شقيق المفقود: يعاني أخي من مرض نفسي ومرض التوحد ويبلغ من العمر ٣٩ عاماً، وكان يدرك وضعه ويذهب إلى ملاعب الكرة لمشاهدة مباريات الفرق خاصة في أندية الحواري، ويعود للمنزل إلا أن تغيبه هذه المرة عن المنزل طول.

وناشد شقيق المفقود الجميع مساعدتة الأسرة، في البحث عن شقيقه والعثور عليه، داعياً من يعرف عنه أي معلومة إلى التواصل على الرقم 0566448840.