جراحة عاجلة للزميل "العوفي"

أجرى الإعلامي خالد العوفي عملية عاجلة في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، بعد تعرضه لانفصال جزئي بالشبكية، وتهتك العصب البصري للعين اليمنى.
"سبق" تتمنى للزميل "خالد" الصحة والعافية بإذن الله.
أجرى الإعلامي خالد العوفي عملية عاجلة في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، بعد تعرضه لانفصال جزئي بالشبكية، وتهتك العصب البصري للعين اليمنى.
"سبق" تتمنى للزميل "خالد" الصحة والعافية بإذن الله.
أجرى الإعلامي خالد العوفي عملية عاجلة في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، بعد تعرضه لانفصال جزئي بالشبكية، وتهتك العصب البصري للعين اليمنى.
"سبق" تتمنى للزميل "خالد" الصحة والعافية بإذن الله.
أجرى الإعلامي خالد العوفي عملية عاجلة في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، بعد تعرضه لانفصال جزئي بالشبكية، وتهتك العصب البصري للعين اليمنى.
"سبق" تتمنى للزميل "خالد" الصحة والعافية بإذن الله.