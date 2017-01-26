جراحة ناجحة تُنقذ مريضاً من الشلل في مستشفى أحد

تمكّن فريق طبي متخصص بمستشفى أحد العام بالمدينة المنورة من استئصال ورم كبير لمريض بالفص العميق للغدة النكافية بنجاح وبدون أي مضاعفات.
وقالت "الصحة": "الحالة صعبة ونادرة لأن حجم الورم الكبير يقدر بـ "10×8 سم" بالإضافة إلى وجوده في الفص العميق للغدة مما قد يعرض عصب الوجه للإصابة بالشلل".
وأضافت: "على الفور تقرر إجراء العملية للمريض لتحرير العصب واستخراج الورم".
يذكر أن قسم الأنف والأذن بمستشفى أحد يعتبر هو "المرجعي" في المنطقة ويستقبل الحالات المحولة من بعض المناطق في ظل وجود أطباء لديهم تخصصات فرعية في الأنف والأذن والحنجرة، كما يضم القسم برنامج زراعة القوقعة والمعينات السمعية الأخرى.
تمكّن فريق طبي متخصص بمستشفى أحد العام بالمدينة المنورة من استئصال ورم كبير لمريض بالفص العميق للغدة النكافية بنجاح وبدون أي مضاعفات.
وقالت "الصحة": "الحالة صعبة ونادرة لأن حجم الورم الكبير يقدر بـ "10×8 سم" بالإضافة إلى وجوده في الفص العميق للغدة مما قد يعرض عصب الوجه للإصابة بالشلل".
وأضافت: "على الفور تقرر إجراء العملية للمريض لتحرير العصب واستخراج الورم".
يذكر أن قسم الأنف والأذن بمستشفى أحد يعتبر هو "المرجعي" في المنطقة ويستقبل الحالات المحولة من بعض المناطق في ظل وجود أطباء لديهم تخصصات فرعية في الأنف والأذن والحنجرة، كما يضم القسم برنامج زراعة القوقعة والمعينات السمعية الأخرى.
تمكّن فريق طبي متخصص بمستشفى أحد العام بالمدينة المنورة من استئصال ورم كبير لمريض بالفص العميق للغدة النكافية بنجاح وبدون أي مضاعفات.
وقالت "الصحة": "الحالة صعبة ونادرة لأن حجم الورم الكبير يقدر بـ "10×8 سم" بالإضافة إلى وجوده في الفص العميق للغدة مما قد يعرض عصب الوجه للإصابة بالشلل".
وأضافت: "على الفور تقرر إجراء العملية للمريض لتحرير العصب واستخراج الورم".
يذكر أن قسم الأنف والأذن بمستشفى أحد يعتبر هو "المرجعي" في المنطقة ويستقبل الحالات المحولة من بعض المناطق في ظل وجود أطباء لديهم تخصصات فرعية في الأنف والأذن والحنجرة، كما يضم القسم برنامج زراعة القوقعة والمعينات السمعية الأخرى.