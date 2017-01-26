يذكر أن قسم الأنف والأذن بمستشفى أحد يعتبر هو "المرجعي" في المنطقة ويستقبل الحالات المحولة من بعض المناطق في ظل وجود أطباء لديهم تخصصات فرعية في الأنف والأذن والحنجرة، كما يضم القسم برنامج زراعة القوقعة والمعينات السمعية الأخرى.

وقالت "الصحة": "الحالة صعبة ونادرة لأن حجم الورم الكبير يقدر بـ "10×8 سم" بالإضافة إلى وجوده في الفص العميق للغدة مما قد يعرض عصب الوجه للإصابة بالشلل".

تمكّن فريق طبي متخصص بمستشفى أحد العام بالمدينة المنورة من استئصال ورم كبير لمريض بالفص العميق للغدة النكافية بنجاح وبدون أي مضاعفات.

جراحة ناجحة تُنقذ مريضاً من الشلل في مستشفى أحد خالد الشاماني سبق 2017-01-26 تمكّن فريق طبي متخصص بمستشفى أحد العام بالمدينة المنورة من استئصال ورم كبير لمريض بالفص العميق للغدة النكافية بنجاح وبدون أي مضاعفات. وقالت "الصحة": "الحالة صعبة ونادرة لأن حجم الورم الكبير يقدر بـ "10×8 سم" بالإضافة إلى وجوده في الفص العميق للغدة مما قد يعرض عصب الوجه للإصابة بالشلل". وأضافت: "على الفور تقرر إجراء العملية للمريض لتحرير العصب واستخراج الورم". يذكر أن قسم الأنف والأذن بمستشفى أحد يعتبر هو "المرجعي" في المنطقة ويستقبل الحالات المحولة من بعض المناطق في ظل وجود أطباء لديهم تخصصات فرعية في الأنف والأذن والحنجرة، كما يضم القسم برنامج زراعة القوقعة والمعينات السمعية الأخرى.

26 يناير 2017 - 28 ربيع الآخر 1438 04:51 PM

اخر تعديل 27 يناير 2017 - 29 ربيع الآخر 1438 08:51 AM

فريق طبي استأصل ورماً كبيراً من "الغدة النكافية"

جراحة ناجحة تُنقذ مريضاً من الشلل في مستشفى أحد





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تمكّن فريق طبي متخصص بمستشفى أحد العام بالمدينة المنورة من استئصال ورم كبير لمريض بالفص العميق للغدة النكافية بنجاح وبدون أي مضاعفات.

وقالت "الصحة": "الحالة صعبة ونادرة لأن حجم الورم الكبير يقدر بـ "10×8 سم" بالإضافة إلى وجوده في الفص العميق للغدة مما قد يعرض عصب الوجه للإصابة بالشلل".

وأضافت: "على الفور تقرر إجراء العملية للمريض لتحرير العصب واستخراج الورم".

يذكر أن قسم الأنف والأذن بمستشفى أحد يعتبر هو "المرجعي" في المنطقة ويستقبل الحالات المحولة من بعض المناطق في ظل وجود أطباء لديهم تخصصات فرعية في الأنف والأذن والحنجرة، كما يضم القسم برنامج زراعة القوقعة والمعينات السمعية الأخرى.