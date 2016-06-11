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جرحى في حادث دهس بأمستردام.. واعتقال السائق

السلطات لم تحدِّد ما إذا كان إرهابيًّا أم لا

متابعة: قالت الشرطة الهولندية أمس السبت إن خمسة أشخاص أُصيبوا من جراء حادثة دهس في العاصمة أمستردام، وأعلنت اعتقال السائق.

ولم تحدد السلطات الهولندية – وفق سكاي نيوز عربية - ما إذا كان الحادث هجومًا إرهابيًّا، وفق ما نقلت أسوشيتد برس.

وشهدت مدن غربية عدة، مثل نيس في فرنسا وبرلين ولندن، هجمات بالدهس للمارة، خلال العامين الأخيرين.

وأضحت السلطات الأمنية أنها تواجه صعوبات في إحباط هجمات مماثلة بسبب الاعتماد فيها على سيارات عادية، بعيدًا عن الأسلحة التي يتطلب نقلها مراوغات كثيرة لأجهزة المخابرات.

الرئيسية/ أخبار العالم

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جرحى في حادث دهس بأمستردام.. واعتقال السائق
سبق

متابعة: قالت الشرطة الهولندية أمس السبت إن خمسة أشخاص أُصيبوا من جراء حادثة دهس في العاصمة أمستردام، وأعلنت اعتقال السائق.

ولم تحدد السلطات الهولندية – وفق سكاي نيوز عربية - ما إذا كان الحادث هجومًا إرهابيًّا، وفق ما نقلت أسوشيتد برس.

وشهدت مدن غربية عدة، مثل نيس في فرنسا وبرلين ولندن، هجمات بالدهس للمارة، خلال العامين الأخيرين.

وأضحت السلطات الأمنية أنها تواجه صعوبات في إحباط هجمات مماثلة بسبب الاعتماد فيها على سيارات عادية، بعيدًا عن الأسلحة التي يتطلب نقلها مراوغات كثيرة لأجهزة المخابرات.

11 يونيو 2017 - 16 رمضان 1438
12:12 AM
اخر تعديل
11 يونيو 2017 - 16 رمضان 1438
02:08 AM

جرحى في حادث دهس بأمستردام.. واعتقال السائق

السلطات لم تحدِّد ما إذا كان إرهابيًّا أم لا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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متابعة: قالت الشرطة الهولندية أمس السبت إن خمسة أشخاص أُصيبوا من جراء حادثة دهس في العاصمة أمستردام، وأعلنت اعتقال السائق.

ولم تحدد السلطات الهولندية – وفق سكاي نيوز عربية - ما إذا كان الحادث هجومًا إرهابيًّا، وفق ما نقلت أسوشيتد برس.

وشهدت مدن غربية عدة، مثل نيس في فرنسا وبرلين ولندن، هجمات بالدهس للمارة، خلال العامين الأخيرين.

وأضحت السلطات الأمنية أنها تواجه صعوبات في إحباط هجمات مماثلة بسبب الاعتماد فيها على سيارات عادية، بعيدًا عن الأسلحة التي يتطلب نقلها مراوغات كثيرة لأجهزة المخابرات.

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