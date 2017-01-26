"جزائية الرياض" تحكم بسجن مقيم وزوجته بقضية غسل أموال

بعد سماع أقوالهما.. سبع سنوات للزوج وثلاث للزوجة

قضت المحكمة الجزائية بالرياض، أول أمس الثلاثاء، بسجن مقيم عربي وزوجتة، بعدما اتهم الاثنان بقضية غسل أموال.

وكشف مصادر لـ"سبق" بأن المحكمة بعد استماعها لأقوال المتهمين والتهمة الموجهة إليهما بقضية غسل الأموال، قررت سجن الزوج ٧ سنوات، بالإضافة إلى سجن زوجته المواطنة لمدة ٣ سنوات.

وأشارت المصادر إلى أن الحكم لايزال ابتدائياً وبإمكان المتهمين، التقدم بلوائح اعتراضية قبل مضي ٣٠ يوماً من تاريخ النطق بالحكم الأول.