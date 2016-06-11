"جمارك بيشة" تستقبل المسافرين بوجبات إفطار صائم

وزّع موظفو جمارك مطار بيشة؛ وجبات إفطار رمضاني على المسافرين في الوجهات الداخلية، ضمن برامج المسؤولية المجتمعية المقدّمة من قِبلهم.

وقابل الأطفال والكبار تلك المبادرة، بعبارات الرضى والدعوات القلبية التي أشادت بها، وعن كونها تعكس مدى أهمية تلك البرامج وتأثيرها الإيجابي على سماحة ديننا الحنيف.

من جانبهم، أكّد عدد من الموظفين؛ أن تقديمهم وجبات الإفطار المختلفة في هذا الشهر الكريم، ما هو إلا لتعزيز جانب المسؤولية المجتمعية، وكذلك توجيه رسالة عنوانها أن الإسلام يحث عن المبادرات التطوعية ويحث على أواصر المحبة بين الشعوب والمجتمعات.

وتشهد البرامج الرمضانية كتوزيع وجبات الإفطار، رواجاً وإقبالاً في معظم مناطق المملكة، لما في ذلك من الأجور العظيمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلّم: "من فطّر صائماً كان له مثل أجره، غير أنه لا يُنقص من أجر الصائم شيء". رواه الترمذي.