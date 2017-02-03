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جماهير "الاتحاد": البطولات لمن يملك "الدكة" !

قالت إن مستوى البدلاء لا يرتقي لمستوى الأساسيين

هاجمت جماهير الاتحاد لاعبيها بشدة عقب خسارة الفريق للديربي مساء اليوم في مباراة الجولة الـ 17 ضمن مباريات دوري جميل السعودي للمحترفين.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بفوز الأهلي بأربعة أهداف لهدف ليحصل الراقي على ثلاث نقاط غالية قربته كثيراً من المتصدر الهلال بعد أن وصل للنقطة 40 في حين يملك الهلال 41 نقطة.

جماهير الاتحاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر اختصرت حال فريقها بالقول " من يملك الدكة يحصد البطولات" في إشارة لتدني مستوى البدلاء.

وقالت الجماهير إن مستوى البدلاء ظهر على حقيقته للمباراة الثانية حيث كانت الأولى أمام الباطن في كأس خادم الحرمين الشريفين وتأثر الفريق وقتها بغياب العكايشي وكهربا والمولد وخرج الاتحاد من البطولة.

مباراة اليوم أثبتت ضعف البدلاء وأن الفريق يتأثر بغياب أي عنصر أساسي حيث دفع الفريق ثمن غياب حارسه الأساسي وكهربا إذ ظهر الحارس البديل علي العامري بمستوى هزيل.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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جماهير "الاتحاد": البطولات لمن يملك "الدكة" !
سبق

هاجمت جماهير الاتحاد لاعبيها بشدة عقب خسارة الفريق للديربي مساء اليوم في مباراة الجولة الـ 17 ضمن مباريات دوري جميل السعودي للمحترفين.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بفوز الأهلي بأربعة أهداف لهدف ليحصل الراقي على ثلاث نقاط غالية قربته كثيراً من المتصدر الهلال بعد أن وصل للنقطة 40 في حين يملك الهلال 41 نقطة.

جماهير الاتحاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر اختصرت حال فريقها بالقول " من يملك الدكة يحصد البطولات" في إشارة لتدني مستوى البدلاء.

وقالت الجماهير إن مستوى البدلاء ظهر على حقيقته للمباراة الثانية حيث كانت الأولى أمام الباطن في كأس خادم الحرمين الشريفين وتأثر الفريق وقتها بغياب العكايشي وكهربا والمولد وخرج الاتحاد من البطولة.

مباراة اليوم أثبتت ضعف البدلاء وأن الفريق يتأثر بغياب أي عنصر أساسي حيث دفع الفريق ثمن غياب حارسه الأساسي وكهربا إذ ظهر الحارس البديل علي العامري بمستوى هزيل.

03 فبراير 2017 - 6 جمادى الأول 1438
11:22 PM
اخر تعديل
04 فبراير 2017 - 7 جمادى الأول 1438
06:20 AM
قالت إن مستوى البدلاء لا يرتقي لمستوى الأساسيين

جماهير "الاتحاد": البطولات لمن يملك "الدكة" !

A A A
محمد السيّد - الرياض
1
3,131

هاجمت جماهير الاتحاد لاعبيها بشدة عقب خسارة الفريق للديربي مساء اليوم في مباراة الجولة الـ 17 ضمن مباريات دوري جميل السعودي للمحترفين.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بفوز الأهلي بأربعة أهداف لهدف ليحصل الراقي على ثلاث نقاط غالية قربته كثيراً من المتصدر الهلال بعد أن وصل للنقطة 40 في حين يملك الهلال 41 نقطة.

جماهير الاتحاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر اختصرت حال فريقها بالقول " من يملك الدكة يحصد البطولات" في إشارة لتدني مستوى البدلاء.

وقالت الجماهير إن مستوى البدلاء ظهر على حقيقته للمباراة الثانية حيث كانت الأولى أمام الباطن في كأس خادم الحرمين الشريفين وتأثر الفريق وقتها بغياب العكايشي وكهربا والمولد وخرج الاتحاد من البطولة.

مباراة اليوم أثبتت ضعف البدلاء وأن الفريق يتأثر بغياب أي عنصر أساسي حيث دفع الفريق ثمن غياب حارسه الأساسي وكهربا إذ ظهر الحارس البديل علي العامري بمستوى هزيل.

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