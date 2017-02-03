جماهير "الجوهرة": شكرًا جنودنا البواسل في الحد الجنوبي حفظكم الله
شاركت بلافتات حب وإعجاب ودعاء
تصوير - مشعل الزهراني: قدمت الجماهير الحاضرة في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية لمشاهدة ديربي الغربية بين الأهلي والاتحاد "دوريا" بعيدًا عن نتيجة اللقاء حملت الجماهير عدة لوحات ورسائل مؤازرة وعز وافتخار بالأبطال في الحد الجنوبي.
جماهير "الجوهرة": شكرًا جنودنا البواسل في الحد الجنوبي حفظكم الله
أحمد سرورسبق2017-02-03
تصوير - مشعل الزهراني: قدمت الجماهير الحاضرة في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية لمشاهدة ديربي الغربية بين الأهلي والاتحاد "دوريا" بعيدًا عن نتيجة اللقاء حملت الجماهير عدة لوحات ورسائل مؤازرة وعز وافتخار بالأبطال في الحد الجنوبي.
والدعاء لهم بأن يسدد الله رميهم ويحفظهم .
03 فبراير 2017 - 6 جمادى الأول 1438
10:17 PM
شاركت بلافتات حب وإعجاب ودعاء
جماهير "الجوهرة": شكرًا جنودنا البواسل في الحد الجنوبي حفظكم الله
تصوير - مشعل الزهراني: قدمت الجماهير الحاضرة في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية لمشاهدة ديربي الغربية بين الأهلي والاتحاد "دوريا" بعيدًا عن نتيجة اللقاء حملت الجماهير عدة لوحات ورسائل مؤازرة وعز وافتخار بالأبطال في الحد الجنوبي.