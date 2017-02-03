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جماهير "الجوهرة": شكرًا جنودنا البواسل في الحد الجنوبي حفظكم الله

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تصوير - مشعل الزهراني: قدمت الجماهير الحاضرة في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية لمشاهدة ديربي الغربية بين الأهلي والاتحاد "دوريا" بعيدًا عن نتيجة اللقاء حملت الجماهير عدة لوحات ورسائل مؤازرة وعز وافتخار بالأبطال في الحد الجنوبي.

والدعاء لهم بأن يسدد الله رميهم ويحفظهم .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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جماهير "الجوهرة": شكرًا جنودنا البواسل في الحد الجنوبي حفظكم الله
سبق

تصوير - مشعل الزهراني: قدمت الجماهير الحاضرة في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية لمشاهدة ديربي الغربية بين الأهلي والاتحاد "دوريا" بعيدًا عن نتيجة اللقاء حملت الجماهير عدة لوحات ورسائل مؤازرة وعز وافتخار بالأبطال في الحد الجنوبي.

والدعاء لهم بأن يسدد الله رميهم ويحفظهم .

03 فبراير 2017 - 6 جمادى الأول 1438
10:17 PM
شاركت بلافتات حب وإعجاب ودعاء

جماهير "الجوهرة": شكرًا جنودنا البواسل في الحد الجنوبي حفظكم الله

A A A
أحمد سرور - الرياض
2
8,266

تصوير - مشعل الزهراني: قدمت الجماهير الحاضرة في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية لمشاهدة ديربي الغربية بين الأهلي والاتحاد "دوريا" بعيدًا عن نتيجة اللقاء حملت الجماهير عدة لوحات ورسائل مؤازرة وعز وافتخار بالأبطال في الحد الجنوبي.

والدعاء لهم بأن يسدد الله رميهم ويحفظهم .

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