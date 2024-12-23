جماهير "الشباب" تغلي بسبب تعادلات "الجابر"!

حمّلت جماهير الشباب، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، المدير الفني لفريقها "سامي الجابر" نتيجة مباراة فريقها أمام القادسية التي انتهت منذ قليل بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقالت الجماهير: إن تغييرات المدرب غير مفهومة، وتساءلت: كيف لمدرب متعادل في المباراة ويبحث عن الفوز فيجري تغييرات بخروج مهاجم ونزول لاعبين محور؟.

ورصدت الجماهير إحصائيات المدرب مع الفريق؛ حيث قالت: إن آخر خمس مباريات له في دوري جميل لم يفز في أي مباراة، وتعادل في أربع، وخسر مباراة، سجل لاعبوه خمسة أهداف واستقبلت شباكه 8.