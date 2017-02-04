جماهير العالمي: "لو الحرارة تحت الصفر جيتك يا نصر"

لم تمنع الأجواء الباردة جماهير المنطقة الشرقية من الحضور لمشاهدة مباراة الخليج والنصر (الدورية) مساء اليوم في ملعب الأمير محمد بن فهد، التي انتهت لصالح النصر بثلاثة أهداف دون مقابل.

وحملت إحدى اللافتات لدى جماهير النصر عبارة ودلاله على الأجواء الباردة التي تعيشها السعودية هذه الأيام، كان عنوانها (لو الحرارة تحت الصفر جيتك يا نصر)، أي رغم البرد القارس لن نتخلى عنك يا نصر، وسنقف إلى جوارك، ولن تبقى وحيدًا في الملعب، بل سنساندك ونؤازرك؛ حتى تمضي قُدمًا نحو الصدارة.