جمرك البطحاء يُحبط تهريب أكثر من أربعة آلاف زجاجة خمر

مخبأة في إرسالية كراتين من البرتقال في شاحنة واردة للمملكة

تَمَكّن جمرك البطحاء من إحباط تهريب 4.344 زجاجة خمر عُثر عليها مخبأة في إرسالية وردت للجمرك.

وبيّن مدير عام جمرك البطحاء عبدالرحمن المحنا، أنه وردت للجمرك إرساليةٌ عبارة عن كراتين من "البرتقال" مُحمّلة في شاحنة قادمة، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية عُثر على تلك الكمية من الخمور مخبأة بطريقة فنية في مقدمة الشاحنة، وقد اتخذت الإجراءات اللازمة.