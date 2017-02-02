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جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم تشارك في الجنادرية 31

بركن خاص في جناح هيئة الرياضة

تشارك جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية في المهرجان الوطني للتراث والثقافة " الجنادرية 31 "، الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني خلال الفترة من 4 - 20 / 5 / 1438 هـ، وذلك من خلال ركن خاص بجناح الهيئة العامة للرياضة وذلك للتعريف بالجمعية وأنشطتها وأهدافها، بالإضافة إلى تسجيل الحالات إن وجدت.

صرح رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية ماجد بن أحمد عبدالله أن المشاركة في المهرجان فرصة لكي يتعرف الزوار على أهداف وبرامج ومشاريع الجمعية.

وقدم "عبدالله " شكره للرئيس العام لهيئة الرياضة الأمير عبدالله بن مساعد لحرصه على تواجد جمعية أصدقاء اللاعبين ضمن الجناح الخاص بالهيئة العامة للرياضة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم تشارك في الجنادرية 31
سبق

تشارك جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية في المهرجان الوطني للتراث والثقافة " الجنادرية 31 "، الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني خلال الفترة من 4 - 20 / 5 / 1438 هـ، وذلك من خلال ركن خاص بجناح الهيئة العامة للرياضة وذلك للتعريف بالجمعية وأنشطتها وأهدافها، بالإضافة إلى تسجيل الحالات إن وجدت.

صرح رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية ماجد بن أحمد عبدالله أن المشاركة في المهرجان فرصة لكي يتعرف الزوار على أهداف وبرامج ومشاريع الجمعية.

وقدم "عبدالله " شكره للرئيس العام لهيئة الرياضة الأمير عبدالله بن مساعد لحرصه على تواجد جمعية أصدقاء اللاعبين ضمن الجناح الخاص بالهيئة العامة للرياضة.

02 فبراير 2017 - 5 جمادى الأول 1438
09:44 PM
بركن خاص في جناح هيئة الرياضة

جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم تشارك في الجنادرية 31

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تشارك جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية في المهرجان الوطني للتراث والثقافة " الجنادرية 31 "، الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني خلال الفترة من 4 - 20 / 5 / 1438 هـ، وذلك من خلال ركن خاص بجناح الهيئة العامة للرياضة وذلك للتعريف بالجمعية وأنشطتها وأهدافها، بالإضافة إلى تسجيل الحالات إن وجدت.

صرح رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية ماجد بن أحمد عبدالله أن المشاركة في المهرجان فرصة لكي يتعرف الزوار على أهداف وبرامج ومشاريع الجمعية.

وقدم "عبدالله " شكره للرئيس العام لهيئة الرياضة الأمير عبدالله بن مساعد لحرصه على تواجد جمعية أصدقاء اللاعبين ضمن الجناح الخاص بالهيئة العامة للرياضة.

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