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جمعية الأطفال المعوقين توقّع اتفاقية برنامج رسومات الأطفال مع شركة الكهرباء

ستبرز أعمالهم في كتيب خاص يصدر سنوياً تحت عنوان "بطاقات التهاني"

 وقّعت جمعية الأطفال المعوقين مع الشركة السعودية للكهرباء لرعاية برنامج رسومات وإبداعات الأطفال المعاقين 2017، ومثّل الجمعية في توقيع الاتفاقية مساعدُ الأمين العام للعلاقات العامة والإعلام وتنمية الموارد المالية خالد بن سليمان الفهيد؛ في حين مثّل شركة الكهرباء مديرُ دائرة المسؤولية الاجتماعية ثامر بن محمد السديري.
 
ويُعَد برنامج رسومات الأطفال وإبداعاتهم أحد البرامج الرائدة التي تَبَنّتها الجمعية لاستثمار الأعمال الفنية التي يبدعها الأطفال المعوقون لصالحهم، وهو نتاج برنامج تأهيلي مميز تقوم به الجمعية لتنمية مواهبهم؛ حيث يهدف إلى تنمية مهارة الرسم التي يتمتع بها بعض الأطفال منسوبي الجمعية.
 
كما يتم إبراز رسومات الأطفال في كتيب خاص بالبرنامج يصدر سنوياً تحت عنوان "بطاقات التهاني"، يتضمن الرسومات الخاصة بهم، ويتم توزيعه على المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص؛ لرعايته والاستفادة منه في طباعة بطاقات التهاني أو التقاويم أو الهدايا الدعائية.
 
من جانبها أكدت "السعودية للكهرباء" أن توقيع مذكرة الرعاية، يأتي في إطار حرص الشركة على تقديم كافة سبل الدعم للجمعيات والمؤسسات الخيرية والاجتماعية؛ حتى تتمكن من القيام بالمهام الإنسانية التي تقوم بها، وتقدم خدمات راقية للمواطنين؛ خاصة تلك الجمعيات التي تقدم خدماتها لفئات خاصة من أفراد المجتمع مثل جمعيات رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تعتبر الشركة دعمها واجباً إنسانياً تتشرف بالقيام به.

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جمعية الأطفال المعوقين توقّع اتفاقية برنامج رسومات الأطفال مع شركة الكهرباء
سبق

 وقّعت جمعية الأطفال المعوقين مع الشركة السعودية للكهرباء لرعاية برنامج رسومات وإبداعات الأطفال المعاقين 2017، ومثّل الجمعية في توقيع الاتفاقية مساعدُ الأمين العام للعلاقات العامة والإعلام وتنمية الموارد المالية خالد بن سليمان الفهيد؛ في حين مثّل شركة الكهرباء مديرُ دائرة المسؤولية الاجتماعية ثامر بن محمد السديري.
 
ويُعَد برنامج رسومات الأطفال وإبداعاتهم أحد البرامج الرائدة التي تَبَنّتها الجمعية لاستثمار الأعمال الفنية التي يبدعها الأطفال المعوقون لصالحهم، وهو نتاج برنامج تأهيلي مميز تقوم به الجمعية لتنمية مواهبهم؛ حيث يهدف إلى تنمية مهارة الرسم التي يتمتع بها بعض الأطفال منسوبي الجمعية.
 
كما يتم إبراز رسومات الأطفال في كتيب خاص بالبرنامج يصدر سنوياً تحت عنوان "بطاقات التهاني"، يتضمن الرسومات الخاصة بهم، ويتم توزيعه على المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص؛ لرعايته والاستفادة منه في طباعة بطاقات التهاني أو التقاويم أو الهدايا الدعائية.
 
من جانبها أكدت "السعودية للكهرباء" أن توقيع مذكرة الرعاية، يأتي في إطار حرص الشركة على تقديم كافة سبل الدعم للجمعيات والمؤسسات الخيرية والاجتماعية؛ حتى تتمكن من القيام بالمهام الإنسانية التي تقوم بها، وتقدم خدمات راقية للمواطنين؛ خاصة تلك الجمعيات التي تقدم خدماتها لفئات خاصة من أفراد المجتمع مثل جمعيات رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تعتبر الشركة دعمها واجباً إنسانياً تتشرف بالقيام به.

13 يناير 2017 - 15 ربيع الآخر 1438
06:52 PM
ستبرز أعمالهم في كتيب خاص يصدر سنوياً تحت عنوان "بطاقات التهاني"

جمعية الأطفال المعوقين توقّع اتفاقية برنامج رسومات الأطفال مع شركة الكهرباء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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 وقّعت جمعية الأطفال المعوقين مع الشركة السعودية للكهرباء لرعاية برنامج رسومات وإبداعات الأطفال المعاقين 2017، ومثّل الجمعية في توقيع الاتفاقية مساعدُ الأمين العام للعلاقات العامة والإعلام وتنمية الموارد المالية خالد بن سليمان الفهيد؛ في حين مثّل شركة الكهرباء مديرُ دائرة المسؤولية الاجتماعية ثامر بن محمد السديري.
 
ويُعَد برنامج رسومات الأطفال وإبداعاتهم أحد البرامج الرائدة التي تَبَنّتها الجمعية لاستثمار الأعمال الفنية التي يبدعها الأطفال المعوقون لصالحهم، وهو نتاج برنامج تأهيلي مميز تقوم به الجمعية لتنمية مواهبهم؛ حيث يهدف إلى تنمية مهارة الرسم التي يتمتع بها بعض الأطفال منسوبي الجمعية.
 
كما يتم إبراز رسومات الأطفال في كتيب خاص بالبرنامج يصدر سنوياً تحت عنوان "بطاقات التهاني"، يتضمن الرسومات الخاصة بهم، ويتم توزيعه على المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص؛ لرعايته والاستفادة منه في طباعة بطاقات التهاني أو التقاويم أو الهدايا الدعائية.
 
من جانبها أكدت "السعودية للكهرباء" أن توقيع مذكرة الرعاية، يأتي في إطار حرص الشركة على تقديم كافة سبل الدعم للجمعيات والمؤسسات الخيرية والاجتماعية؛ حتى تتمكن من القيام بالمهام الإنسانية التي تقوم بها، وتقدم خدمات راقية للمواطنين؛ خاصة تلك الجمعيات التي تقدم خدماتها لفئات خاصة من أفراد المجتمع مثل جمعيات رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تعتبر الشركة دعمها واجباً إنسانياً تتشرف بالقيام به.

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