جمعية البر الخيرية بالسديرة تفتح أبوابها للتسجيل بـ"حساب المواطن"

لوقف استغلال بعض أصحاب محلات التعقيب والخدمات

بدأت إدارة جمعية البر الخيرية بالسديرة جنوب الطائف، في استقبال طلبات المواطنين الراغبين في التسجيل في حساب المواطن، لوقف استغلال بعض أصحاب محلات التعقيب والخدمات.

جاء ذلك تماشيًا مع توجيهات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ممثلةً في مركز التنمية الاجتماعية بالطائف، بالاستعداد لاستقبال المواطنين لتسهيل عملية التسجيل، وتم تسجيل عدد كبير عن طريق موظفي الجمعية.

وخصصت الجمعية وقتاً للتسجيل خلال فترة الدوام الرسمي من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة يومياً ما عدا الجمعة والسبت، حيث يتم استقبال الراغبين في التسجيل وعمل اللازم لهم حتى الانتهاء من عملية التسجيل، ويتم القيام بأعمال الجمعية في باقي ساعات الدوام.

وأشاد مدير عام الجمعية سليمان الوذيناني، بالتوجيه الوزاري الكريم بضرورة فتح أبواب الجمعيات لاستقبال المواطنين، حيث لوحظ أن هناك استغلالاً كبيراً من قبل أصحاب محلات التعقيب ومحلات الخدمات العامة، حيث أفاد أحد المواطنين أن أحد المحلات طلب منه مبلغ 60 ريالاً نظير التسجيل .

وشكرَ "الوذيناني" مدير مركز التنمية عطية الحارثي، والباحث الاجتماعي يوسف الجميعي، على التوجيهات الطيبة وتلمس حاجات المواطنين وتذليلها.