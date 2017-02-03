النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جمهوريون يؤيدون فرض عقوبات على إيران.. وترامب لا يستبعد أي خيار

بعدما أجرت تجربة لإطلاق صاروخ باليستي

رويترز: قال جمهوريون بارزون بالكونجرس الأمريكي يوم الخميس إنهم سيؤيدون فرض عقوبات جديدة على إيران في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس دونالد ترامب أنه "لا يستبعد أي خيار على الطاولة" في التعامل مع طهران بعدما أجرت تجربة لإطلاق صاروخ باليستي.

وقال بول ريان رئيس مجلس النواب إنه سيؤيد فرض المزيد من العقوبات على إيران وإنه يجب على الولايات المتحدة أن تتوقف عن "استرضاء" طهران.

وأبلغ ريان الصحفيين "سأكون مؤيداً لعقوبات إضافية على إيران.. أعتقد أن الإدارة السابقة بالغت في استرضاء إيران."

وقال السناتور بوب كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ لرويترز إن لجنته "في المراحل الأولية" للعمل على تشريع يتعلق بالقضية النووية.

وأضاف أنه ناقش هذا الأمر في البيت الأبيض مع مايكل فلين مستشار ترامب للأمن القومي يوم الأربعاء قبيل إعلان فلين أن واشنطن توجه تحذيراً رسمياً إلى إيران بشأن "نشاطها المزعزع للاستقرار".


وقال كوركر إن إدارة ترامب ستتخذ موقفاً أقوى ضد إيران رغم أنه لا يتوقع أن تضع تصرفاتها نهاية للاتفاق النووي الدولي.

وأضاف أن إدارة ترامب ستعمل على "محاسبة إيران عن الانتهاكات التي تحدث."

ومن جانبه قال ترامب للصحفيين يوم الخميس إن كل الخيارات "مطروحة على الطاولة" فيما يتعلق بالرد على تجربة الصاروخ الباليستي الإيرانية.

جاء ذلك في رده على سؤال بشأن ما إذا كان سيبحث خيارات عسكرية للرد على إيران بعد يوم من إعلان مستشار الأمن القومي الأمريكي أنه "حذر" طهران بهذا الشأن.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
جمهوريون يؤيدون فرض عقوبات على إيران.. وترامب لا يستبعد أي خيار
سبق

رويترز: قال جمهوريون بارزون بالكونجرس الأمريكي يوم الخميس إنهم سيؤيدون فرض عقوبات جديدة على إيران في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس دونالد ترامب أنه "لا يستبعد أي خيار على الطاولة" في التعامل مع طهران بعدما أجرت تجربة لإطلاق صاروخ باليستي.

وقال بول ريان رئيس مجلس النواب إنه سيؤيد فرض المزيد من العقوبات على إيران وإنه يجب على الولايات المتحدة أن تتوقف عن "استرضاء" طهران.

وأبلغ ريان الصحفيين "سأكون مؤيداً لعقوبات إضافية على إيران.. أعتقد أن الإدارة السابقة بالغت في استرضاء إيران."

وقال السناتور بوب كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ لرويترز إن لجنته "في المراحل الأولية" للعمل على تشريع يتعلق بالقضية النووية.

وأضاف أنه ناقش هذا الأمر في البيت الأبيض مع مايكل فلين مستشار ترامب للأمن القومي يوم الأربعاء قبيل إعلان فلين أن واشنطن توجه تحذيراً رسمياً إلى إيران بشأن "نشاطها المزعزع للاستقرار".


وقال كوركر إن إدارة ترامب ستتخذ موقفاً أقوى ضد إيران رغم أنه لا يتوقع أن تضع تصرفاتها نهاية للاتفاق النووي الدولي.

وأضاف أن إدارة ترامب ستعمل على "محاسبة إيران عن الانتهاكات التي تحدث."

ومن جانبه قال ترامب للصحفيين يوم الخميس إن كل الخيارات "مطروحة على الطاولة" فيما يتعلق بالرد على تجربة الصاروخ الباليستي الإيرانية.

جاء ذلك في رده على سؤال بشأن ما إذا كان سيبحث خيارات عسكرية للرد على إيران بعد يوم من إعلان مستشار الأمن القومي الأمريكي أنه "حذر" طهران بهذا الشأن.

03 فبراير 2017 - 6 جمادى الأول 1438
12:09 AM
بعدما أجرت تجربة لإطلاق صاروخ باليستي

جمهوريون يؤيدون فرض عقوبات على إيران.. وترامب لا يستبعد أي خيار

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - واشنطن
16
23,701

رويترز: قال جمهوريون بارزون بالكونجرس الأمريكي يوم الخميس إنهم سيؤيدون فرض عقوبات جديدة على إيران في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس دونالد ترامب أنه "لا يستبعد أي خيار على الطاولة" في التعامل مع طهران بعدما أجرت تجربة لإطلاق صاروخ باليستي.

وقال بول ريان رئيس مجلس النواب إنه سيؤيد فرض المزيد من العقوبات على إيران وإنه يجب على الولايات المتحدة أن تتوقف عن "استرضاء" طهران.

وأبلغ ريان الصحفيين "سأكون مؤيداً لعقوبات إضافية على إيران.. أعتقد أن الإدارة السابقة بالغت في استرضاء إيران."

وقال السناتور بوب كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ لرويترز إن لجنته "في المراحل الأولية" للعمل على تشريع يتعلق بالقضية النووية.

وأضاف أنه ناقش هذا الأمر في البيت الأبيض مع مايكل فلين مستشار ترامب للأمن القومي يوم الأربعاء قبيل إعلان فلين أن واشنطن توجه تحذيراً رسمياً إلى إيران بشأن "نشاطها المزعزع للاستقرار".


وقال كوركر إن إدارة ترامب ستتخذ موقفاً أقوى ضد إيران رغم أنه لا يتوقع أن تضع تصرفاتها نهاية للاتفاق النووي الدولي.

وأضاف أن إدارة ترامب ستعمل على "محاسبة إيران عن الانتهاكات التي تحدث."

ومن جانبه قال ترامب للصحفيين يوم الخميس إن كل الخيارات "مطروحة على الطاولة" فيما يتعلق بالرد على تجربة الصاروخ الباليستي الإيرانية.

جاء ذلك في رده على سؤال بشأن ما إذا كان سيبحث خيارات عسكرية للرد على إيران بعد يوم من إعلان مستشار الأمن القومي الأمريكي أنه "حذر" طهران بهذا الشأن.

شارك برأيك
39
145

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

11.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر و11 دولة أخرى

11.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر و11 دولة أخرى

03 فبراير
1,798
3000

3000

01 فبراير
1,887
26 مليار دولار

26 مليار دولار

29 يناير
2,717
84 مليونًا

84 مليونًا

27 يناير
5,290

الفعاليات

جارية
25
يناير

مهرجان الحنيني الأول

تنتهي 04 فبراير
جارية
25
يناير

مهرجان الزيتون العاشر

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان الحرف والصناعات اليدوية الثاني

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع جدة

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

فعالية جامعة جازان

تنتهي 04 فبراير

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل
صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة