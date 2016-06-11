النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جموع المصلين تؤدي صلاة الجمعة بالمسجد الحرام

في ظل منظومة من الخدمات الحكومية المتكاملة

أدت جموع المصلين من المواطنين والمقيمين والزوار والمعتمرين، اليوم، صلاةَ الجمعة بالمسجد الحرام وسط منظومة من الخدمات المتكاملة التي هيّأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وكثّفت الجهات الحكومية الأمنية والخدمية المعنية بتقديم خدماتها لقاصدي بيت الله الحرام، جهودها وخدماتها خاصة الميدانية الهادفة إلى تمكين جميع ضيوف الرحمن من معتمرين وزوار ومصلين من استكمال مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وشهدت حركة المعتمرين والزوار والمصلين درجاتٍ عاليةً من الانسيابية والمرونة وسط انتشار واسع لرجال الأمن عبر الطرقات المؤدية للمسجد الحرام.

وقد امتلأت أروقة المسجد الحرام وأدواره وساحاته وبدرومه بالمصلين الذين أتوا من داخل المملكة وخارجها لأداء مناسك العمرة، وامتدت صفوفهم إلى الطرقات المؤدية إليه.

وتَمَكّن قاصدو بيت الله الحرام من المصلين والزوار والمعتمرين من أداء عباداتهم بكل يسر واطمئنان، وسط منظومة من الخدمات المتميزة التي حرصت الأجهزة والقطاعات الحكومية والأهلية على تحقيقها وتوفيرها لهم بما يتوافق مع تطلعات ولاة الأمر.

وفرشت رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ساحاتِ المسجد الحرام بأكثر من 25 ألف سجادة يعمل عليها أكثر من ألفيْ موظف، كما وفرت جميع الخدمات للزوار والمصلين؛ مما مكّنهم من أداء عباداتهم بكل يُسر في أجواء روحانية سادها الاطمئنان والسكينة والخشوع؛ من خلال نشر موظفيها في ساحات المسجد الحرام لتنظيم الحشود القادمين للبيت العتيق، وفتح الممرات في الساحات وداخل المسجد مروراً بالأبواب المشرعة وعليها المراقبون لمنع دخول ما يؤثر على نظافة وهدوء المسجد الحرام.

وعملت الرئاسة العامة، على توفير نسخ من القرآن الكريم بلغات متعددة، وتوزيع المطويات والكتيبات الدينية، والتأكد من عمل مكبرات الصوت ومراوح التهوية والمكيفات، وتشغيل مراوح رذاذ المياه التي كان لها دور مهم في عملية تلطيف الجو في أرجاء الساحات بالمسجد الحرام.
واستفاد زوار بيت الله العتيق من الشاشات الإلكترونية الحديثة المنتشرة حول المسجد الحرام وفي ساحاته ومداخله، وما تبثه من عبارات توجيهية وإرشادية ومواعظ مفيدة بستّ لغات مختلفة، وتهيئة المصليات النسائية، والتأكد من جاهزيتها، وتوجيه المصليات إليها، كما هيأت مداخل للعربات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة ووفرت العربات الكهربائية الخاصة بنقل كبار السن من المعتمرين والزوار.

وجهّزت الإدارة العامة للمرور خمسة مواقف داخلية بمكة المكرمة لمواجهة الزيادة المتوقعة في أعداد المركبات الداخلة إلى مكة المكرمة طيلة الشهر المبارك، ووفرت 2500 حافلة لنقل الزوار والمعتمرين من المواقف إلى المسجد الحرام وبالعكس؛ حيث تسير الحركة المرورية ولله الحمد بانسيابية كاملة ولم تحدث أي اختناقات مرورية.

وخصصت المديرية العامة للدفاع المدني قوةً لدعم الحرم المكي على مدار الساعة، تضم عدداً من المجموعات التي تتمركز في 50 نقطة في جميع أرجاء المسجد الحرام والساحات الخارجية، ويزداد عدد نقاط التمركز إلى 70 نقطة في أوقات الذروة، وتكون مجهّزة بالآليات اللازمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جموع المصلين تؤدي صلاة الجمعة بالمسجد الحرام
سبق

أدت جموع المصلين من المواطنين والمقيمين والزوار والمعتمرين، اليوم، صلاةَ الجمعة بالمسجد الحرام وسط منظومة من الخدمات المتكاملة التي هيّأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وكثّفت الجهات الحكومية الأمنية والخدمية المعنية بتقديم خدماتها لقاصدي بيت الله الحرام، جهودها وخدماتها خاصة الميدانية الهادفة إلى تمكين جميع ضيوف الرحمن من معتمرين وزوار ومصلين من استكمال مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وشهدت حركة المعتمرين والزوار والمصلين درجاتٍ عاليةً من الانسيابية والمرونة وسط انتشار واسع لرجال الأمن عبر الطرقات المؤدية للمسجد الحرام.

وقد امتلأت أروقة المسجد الحرام وأدواره وساحاته وبدرومه بالمصلين الذين أتوا من داخل المملكة وخارجها لأداء مناسك العمرة، وامتدت صفوفهم إلى الطرقات المؤدية إليه.

وتَمَكّن قاصدو بيت الله الحرام من المصلين والزوار والمعتمرين من أداء عباداتهم بكل يسر واطمئنان، وسط منظومة من الخدمات المتميزة التي حرصت الأجهزة والقطاعات الحكومية والأهلية على تحقيقها وتوفيرها لهم بما يتوافق مع تطلعات ولاة الأمر.

وفرشت رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ساحاتِ المسجد الحرام بأكثر من 25 ألف سجادة يعمل عليها أكثر من ألفيْ موظف، كما وفرت جميع الخدمات للزوار والمصلين؛ مما مكّنهم من أداء عباداتهم بكل يُسر في أجواء روحانية سادها الاطمئنان والسكينة والخشوع؛ من خلال نشر موظفيها في ساحات المسجد الحرام لتنظيم الحشود القادمين للبيت العتيق، وفتح الممرات في الساحات وداخل المسجد مروراً بالأبواب المشرعة وعليها المراقبون لمنع دخول ما يؤثر على نظافة وهدوء المسجد الحرام.

وعملت الرئاسة العامة، على توفير نسخ من القرآن الكريم بلغات متعددة، وتوزيع المطويات والكتيبات الدينية، والتأكد من عمل مكبرات الصوت ومراوح التهوية والمكيفات، وتشغيل مراوح رذاذ المياه التي كان لها دور مهم في عملية تلطيف الجو في أرجاء الساحات بالمسجد الحرام.
واستفاد زوار بيت الله العتيق من الشاشات الإلكترونية الحديثة المنتشرة حول المسجد الحرام وفي ساحاته ومداخله، وما تبثه من عبارات توجيهية وإرشادية ومواعظ مفيدة بستّ لغات مختلفة، وتهيئة المصليات النسائية، والتأكد من جاهزيتها، وتوجيه المصليات إليها، كما هيأت مداخل للعربات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة ووفرت العربات الكهربائية الخاصة بنقل كبار السن من المعتمرين والزوار.

وجهّزت الإدارة العامة للمرور خمسة مواقف داخلية بمكة المكرمة لمواجهة الزيادة المتوقعة في أعداد المركبات الداخلة إلى مكة المكرمة طيلة الشهر المبارك، ووفرت 2500 حافلة لنقل الزوار والمعتمرين من المواقف إلى المسجد الحرام وبالعكس؛ حيث تسير الحركة المرورية ولله الحمد بانسيابية كاملة ولم تحدث أي اختناقات مرورية.

وخصصت المديرية العامة للدفاع المدني قوةً لدعم الحرم المكي على مدار الساعة، تضم عدداً من المجموعات التي تتمركز في 50 نقطة في جميع أرجاء المسجد الحرام والساحات الخارجية، ويزداد عدد نقاط التمركز إلى 70 نقطة في أوقات الذروة، وتكون مجهّزة بالآليات اللازمة.

09 يونيو 2017 - 14 رمضان 1438
02:32 PM

جموع المصلين تؤدي صلاة الجمعة بالمسجد الحرام

في ظل منظومة من الخدمات الحكومية المتكاملة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
1
6,491

أدت جموع المصلين من المواطنين والمقيمين والزوار والمعتمرين، اليوم، صلاةَ الجمعة بالمسجد الحرام وسط منظومة من الخدمات المتكاملة التي هيّأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وكثّفت الجهات الحكومية الأمنية والخدمية المعنية بتقديم خدماتها لقاصدي بيت الله الحرام، جهودها وخدماتها خاصة الميدانية الهادفة إلى تمكين جميع ضيوف الرحمن من معتمرين وزوار ومصلين من استكمال مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وشهدت حركة المعتمرين والزوار والمصلين درجاتٍ عاليةً من الانسيابية والمرونة وسط انتشار واسع لرجال الأمن عبر الطرقات المؤدية للمسجد الحرام.

وقد امتلأت أروقة المسجد الحرام وأدواره وساحاته وبدرومه بالمصلين الذين أتوا من داخل المملكة وخارجها لأداء مناسك العمرة، وامتدت صفوفهم إلى الطرقات المؤدية إليه.

وتَمَكّن قاصدو بيت الله الحرام من المصلين والزوار والمعتمرين من أداء عباداتهم بكل يسر واطمئنان، وسط منظومة من الخدمات المتميزة التي حرصت الأجهزة والقطاعات الحكومية والأهلية على تحقيقها وتوفيرها لهم بما يتوافق مع تطلعات ولاة الأمر.

وفرشت رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ساحاتِ المسجد الحرام بأكثر من 25 ألف سجادة يعمل عليها أكثر من ألفيْ موظف، كما وفرت جميع الخدمات للزوار والمصلين؛ مما مكّنهم من أداء عباداتهم بكل يُسر في أجواء روحانية سادها الاطمئنان والسكينة والخشوع؛ من خلال نشر موظفيها في ساحات المسجد الحرام لتنظيم الحشود القادمين للبيت العتيق، وفتح الممرات في الساحات وداخل المسجد مروراً بالأبواب المشرعة وعليها المراقبون لمنع دخول ما يؤثر على نظافة وهدوء المسجد الحرام.

وعملت الرئاسة العامة، على توفير نسخ من القرآن الكريم بلغات متعددة، وتوزيع المطويات والكتيبات الدينية، والتأكد من عمل مكبرات الصوت ومراوح التهوية والمكيفات، وتشغيل مراوح رذاذ المياه التي كان لها دور مهم في عملية تلطيف الجو في أرجاء الساحات بالمسجد الحرام.
واستفاد زوار بيت الله العتيق من الشاشات الإلكترونية الحديثة المنتشرة حول المسجد الحرام وفي ساحاته ومداخله، وما تبثه من عبارات توجيهية وإرشادية ومواعظ مفيدة بستّ لغات مختلفة، وتهيئة المصليات النسائية، والتأكد من جاهزيتها، وتوجيه المصليات إليها، كما هيأت مداخل للعربات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة ووفرت العربات الكهربائية الخاصة بنقل كبار السن من المعتمرين والزوار.

وجهّزت الإدارة العامة للمرور خمسة مواقف داخلية بمكة المكرمة لمواجهة الزيادة المتوقعة في أعداد المركبات الداخلة إلى مكة المكرمة طيلة الشهر المبارك، ووفرت 2500 حافلة لنقل الزوار والمعتمرين من المواقف إلى المسجد الحرام وبالعكس؛ حيث تسير الحركة المرورية ولله الحمد بانسيابية كاملة ولم تحدث أي اختناقات مرورية.

وخصصت المديرية العامة للدفاع المدني قوةً لدعم الحرم المكي على مدار الساعة، تضم عدداً من المجموعات التي تتمركز في 50 نقطة في جميع أرجاء المسجد الحرام والساحات الخارجية، ويزداد عدد نقاط التمركز إلى 70 نقطة في أوقات الذروة، وتكون مجهّزة بالآليات اللازمة.

شارك برأيك
9
35

كيف تقيّم تغطية الإعلام السعودي للزيارة التاريخية لـ"ترامب" وقمم الرياض:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

مليون دولار

مليون دولار

10 يونيو
1,770
200 ألف دولار

200 ألف دولار

04 يونيو
1,636
708 ملايين دولار

708 ملايين دولار

02 يونيو
2,675
30 دقيقة

30 دقيقة

31 مايو
5,213

الفعاليات

قادمة
19
إبريل

مهرجان حكايا مسك

تنتهي 21 إبريل

كاريكاتير

اسأل الشغالة

المقالات

قطر عاديات الشر

قطر عاديات الشر

نايف الحربي
"يا لوز جافان.. وأش أرواك"

"يا لوز جافان.. وأش أرواك"

جمعان الكرت
إمارة مكة وإساءة مهند

إمارة مكة وإساءة مهند

عبدالرحمن المرشد
العمل الخيري في السعودية ثقافة متجذرة

العمل الخيري في السعودية ثقافة متجذرة

ابراهيم المعطش
الأحياء العشوائية سرطان في داخل المدن!

الأحياء العشوائية سرطان في داخل المدن!

صالح مطر الغامدي
"اخزوا الشيطان يا جماعة"!

"اخزوا الشيطان يا جماعة"!

محمد الغامدي
"إفطار صائم".. مَنْ يعلِّق الجرس..؟!

"إفطار صائم".. مَنْ يعلِّق الجرس..؟!

ماجد الحربي
مدينة "الأسمنت"..!!

مدينة "الأسمنت"..!!

ساير المنيعي
الغول والعنقاء والخل الوفي!!

الغول والعنقاء والخل الوفي!!

نورة الجايز
أخي القطري نحبك.. لكن !

أخي القطري نحبك.. لكن !

سعيد آل جندب
السناب في رمضان..!!

السناب في رمضان..!!

محمد الصيـعري
وفِّر فلوسك.. وتغير للأفضل!

وفِّر فلوسك.. وتغير للأفضل!

مسلّم الرمالي

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م
#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م

بروفايل

(الفيتو) الأممي .. خمس دول تغلب مصالحها على الإنسانية.. والقضايا العربية الأكثر تضرراً
(الفيتو) الأممي .. خمس دول تغلب مصالحها على الإنسانية.. والقضايا العربية الأكثر تضرراً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة