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"جنائي الطائف" يُضيق الخناق على مروِّجي المُسكر الإثيوبيين

ألقى القبضَ على أعداد منهم .. وكشفَ عن مخابئهم في الجبال

واصلت شعبة التحريات والبحث الجنائي، بشُرطة محافظة الطائف، مُلاحقتها لمروّجي العرق المُسكر، وتحديداً من الجنسية الإثيوبية، من المُتسللين الذين يمتهنون تلك المخالفة من خلال انتشارهم في الجبال وبعض الأودية؛ حيث يُحولونها إلى مصانع ومخابئ للخمور.

 

وتابعت فرق البحث الجنائي بالطائف المروِّجين الإثيوبيين، وضبطت أعداداً منهم بالقُرب من الطمر الصحي بالنسيم، وكذلك في وادي ليه.

 

وضبطت بحوزة الموقوفين كمية من عبوات العرق المُسكر، يمارسون بيعها للمُتعاطين الذين يتردّدون عليهم من خلال الحجز الهاتفي بالاتصال عليهم ثم الحضور للشراء.

 

يُشار إلى أن الجهات الأمنية بالطائف أسهمت وبشكلٍ كبير في القضاء على عصابات الخمور من خلال الكشف عن مصانعها ومكافحة نشاطها الترويجي لتلك الآفة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"جنائي الطائف" يُضيق الخناق على مروِّجي المُسكر الإثيوبيين
سبق

واصلت شعبة التحريات والبحث الجنائي، بشُرطة محافظة الطائف، مُلاحقتها لمروّجي العرق المُسكر، وتحديداً من الجنسية الإثيوبية، من المُتسللين الذين يمتهنون تلك المخالفة من خلال انتشارهم في الجبال وبعض الأودية؛ حيث يُحولونها إلى مصانع ومخابئ للخمور.

 

وتابعت فرق البحث الجنائي بالطائف المروِّجين الإثيوبيين، وضبطت أعداداً منهم بالقُرب من الطمر الصحي بالنسيم، وكذلك في وادي ليه.

 

وضبطت بحوزة الموقوفين كمية من عبوات العرق المُسكر، يمارسون بيعها للمُتعاطين الذين يتردّدون عليهم من خلال الحجز الهاتفي بالاتصال عليهم ثم الحضور للشراء.

 

يُشار إلى أن الجهات الأمنية بالطائف أسهمت وبشكلٍ كبير في القضاء على عصابات الخمور من خلال الكشف عن مصانعها ومكافحة نشاطها الترويجي لتلك الآفة.

21 يناير 2017 - 23 ربيع الآخر 1438
12:44 PM
ألقى القبضَ على أعداد منهم .. وكشفَ عن مخابئهم في الجبال

"جنائي الطائف" يُضيق الخناق على مروِّجي المُسكر الإثيوبيين

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فهد العتيبي - الطائف
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8,990

واصلت شعبة التحريات والبحث الجنائي، بشُرطة محافظة الطائف، مُلاحقتها لمروّجي العرق المُسكر، وتحديداً من الجنسية الإثيوبية، من المُتسللين الذين يمتهنون تلك المخالفة من خلال انتشارهم في الجبال وبعض الأودية؛ حيث يُحولونها إلى مصانع ومخابئ للخمور.

 

وتابعت فرق البحث الجنائي بالطائف المروِّجين الإثيوبيين، وضبطت أعداداً منهم بالقُرب من الطمر الصحي بالنسيم، وكذلك في وادي ليه.

 

وضبطت بحوزة الموقوفين كمية من عبوات العرق المُسكر، يمارسون بيعها للمُتعاطين الذين يتردّدون عليهم من خلال الحجز الهاتفي بالاتصال عليهم ثم الحضور للشراء.

 

يُشار إلى أن الجهات الأمنية بالطائف أسهمت وبشكلٍ كبير في القضاء على عصابات الخمور من خلال الكشف عن مصانعها ومكافحة نشاطها الترويجي لتلك الآفة.

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