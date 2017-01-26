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"جنائي بيشة " يكشف غموض 3 قضايا سرقة وترويج خمور

سُلمت جميعها للجهات المختصة لإكمال اللازم

 تمكن رجال شعبة التحريات والبحث الجنائي بمحافظة بيشه  خلال هذا الأسبوع من الإطاحة بأربعة أشخاص  قاموا بسرقة ١٥ جهاز جوال اضافة لمبلغ عشرين ألف ريال ، والاطاحة بشخصين يقومان بتصنيع العرق وترويجه ، والإطاحة بمجموعة قاموا بسرقة جهاز الصوت داخل أحد الجوامع بالمحافظة .
 
 وأكدت مصادر " سبق " أن افراد التحريات والبحث الجنائي بشرطة بيشة تمكنوا هذا الأسبوع من الكشف عن منفذي ثلاث قضايا حيث تمكنوا من القبض على مجموعة أشخاص قاموا بسرقة محل جوالات وسرقة 15 جوالا ومبلغ عشرين ألف ريال.

وأضافت المصادر أنه تم القبض على شخص يقوم بتصنيع العرق وترويجه بحي السلامة والقبض على أشخاص قاموا بسرقة جهاز الإذاعة من داخل أحد الجوامع الكبيرة داخل المحافظة تقدر قيمته بـ 12 ألف ريال، حيث سلمت القضايا الثلاث للجهات المختصة لإكمال اللازم.

البحث الجنائي بيشة

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"جنائي بيشة " يكشف غموض 3 قضايا سرقة وترويج خمور
سبق

 تمكن رجال شعبة التحريات والبحث الجنائي بمحافظة بيشه  خلال هذا الأسبوع من الإطاحة بأربعة أشخاص  قاموا بسرقة ١٥ جهاز جوال اضافة لمبلغ عشرين ألف ريال ، والاطاحة بشخصين يقومان بتصنيع العرق وترويجه ، والإطاحة بمجموعة قاموا بسرقة جهاز الصوت داخل أحد الجوامع بالمحافظة .
 
 وأكدت مصادر " سبق " أن افراد التحريات والبحث الجنائي بشرطة بيشة تمكنوا هذا الأسبوع من الكشف عن منفذي ثلاث قضايا حيث تمكنوا من القبض على مجموعة أشخاص قاموا بسرقة محل جوالات وسرقة 15 جوالا ومبلغ عشرين ألف ريال.

وأضافت المصادر أنه تم القبض على شخص يقوم بتصنيع العرق وترويجه بحي السلامة والقبض على أشخاص قاموا بسرقة جهاز الإذاعة من داخل أحد الجوامع الكبيرة داخل المحافظة تقدر قيمته بـ 12 ألف ريال، حيث سلمت القضايا الثلاث للجهات المختصة لإكمال اللازم.

26 يناير 2017 - 28 ربيع الآخر 1438
05:44 PM
سُلمت جميعها للجهات المختصة لإكمال اللازم

"جنائي بيشة " يكشف غموض 3 قضايا سرقة وترويج خمور

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سعود الدعجاني - بيشة
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5,146

 تمكن رجال شعبة التحريات والبحث الجنائي بمحافظة بيشه  خلال هذا الأسبوع من الإطاحة بأربعة أشخاص  قاموا بسرقة ١٥ جهاز جوال اضافة لمبلغ عشرين ألف ريال ، والاطاحة بشخصين يقومان بتصنيع العرق وترويجه ، والإطاحة بمجموعة قاموا بسرقة جهاز الصوت داخل أحد الجوامع بالمحافظة .
 
 وأكدت مصادر " سبق " أن افراد التحريات والبحث الجنائي بشرطة بيشة تمكنوا هذا الأسبوع من الكشف عن منفذي ثلاث قضايا حيث تمكنوا من القبض على مجموعة أشخاص قاموا بسرقة محل جوالات وسرقة 15 جوالا ومبلغ عشرين ألف ريال.

وأضافت المصادر أنه تم القبض على شخص يقوم بتصنيع العرق وترويجه بحي السلامة والقبض على أشخاص قاموا بسرقة جهاز الإذاعة من داخل أحد الجوامع الكبيرة داخل المحافظة تقدر قيمته بـ 12 ألف ريال، حيث سلمت القضايا الثلاث للجهات المختصة لإكمال اللازم.

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