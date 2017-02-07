3 جناة يعتدون بالضرب على قائد مركبة ويسلبونه جهازَيْ جوال بجدة

​سلمت القضية لمركز شرطة النزلتين لتولي التحقيق واتخاذ اللازم

تحقق الأجهزة الأمنية بجدة في تعرض شخص للضرب بالمحجر من قبل ثلاثة جناة يُرجح أنهم من جنسية أفريقية، واستيلائهم على مفتاح سيارته وسرقتهم جهازَيْ جوال.

وعلمت "سبق" أن بلاغًا تلقته الأجهزة الأمنية بجدة من شخص يفيد بتعرضه للضرب من قبل ثلاثة أشخاص من ذوي البشرة السمراء، أخذوا مفتاح سيارته وسرقوا جهازَيْ جوال، فيما سلمت القضية لمركز شرطة النزلتين لتولي التحقيق واتخاذ اللازم.

وكانت حالة مماثلة تعرض لها مواطن في منطقة الرياض بعد خروجه من البنك وتوجهه لمنزله؛ حيث اعتدى عليه خمسة أشخاس بالضرب مستخدمين الأسلحة البيضاء قبل أن يلوذوا بالفرار.