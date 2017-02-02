جناح التعليم بـ"الجنادرية" يعكس صورة الأسرة وتفاعلها مع المدرسة

خلال الفعاليات التي ترعاها "سبق" حصرياً للعام الثالث على التوالي

تعكس هوية جناح وزارة التعليم المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة "جنادرية 31"، برعاية "سبق" الراعي الإلكتروني الحصري للمهرجان، صورةَ الأسرة وتفاعلها مع المدرسة في تحقيق برنامج التحول الوطني 2020.

وقال مدير عام النشاط الطلابي المشرف العام على الجناح عبدالحميد مسعود: "سيتم من خلال الجناح الذي سيُفتتح فعلياً الأحد القادم في أحد الأركان الأساسية؛ استعراض أهم المبادرات المكلف بها قطاع التعليم لتحقيقها ضمن برنامج التحول الوطني".

وأضاف: "تمت تهيئة الجناح تهيئة كاملة من حيث الاستعداد والتجهيز لكافة مرافقه؛ من صيانة، وتأهيل، وإعداد الأجنحة والأركان الخاصة بالمشاركات من القطاعات المختلفة ذات العلاقة في مشروع هذا العام".

وأردف: "مشاركة وزارة التعليم تحظى كل عام باعتماد مشروع محدد وواضح من قِبَل وزير التعليم، وتسعى من خلاله الوزارة لتحقيق أهدافها من المشاركة بهذا المهرجان الوطني؛ كمشاركة نوعية وإيجابية سواء للمستفيدين من الزائرين أو من الزملاء المشاركين من الوزارة والإدارات التعليمية في المناطق والمحافظات، وما تُحدثه من إضافات تعكس ما وصل إليه التعليم في وطننا الغالي".