جنوب إفريقيا.. فئران ضخمة تلتهم طفلة حية

التهمت فئران عملاقة طفلة تبلغ من العمر 3 أشهر، بعد أن تركتها أمها وحيدة طوال الليل لحضور حفل، في حادث مأساوي وقع بجنوب إفريقيا.

ووفقاً لـ "العربية. نت"، فإن سلطات البلاد هناك ألقت القبض على الأم البالغة من العمر 26 عامًا بتهمة الإهمال، فيما أكدت الشرطة أن الفئران العملاقة هي المتهم الرئيسي في الواقعة.

وبحسب صحيفة "صن" البريطانية، فقد وقع الحادث المؤلم في جوهانسبرج خلال نهاية الأسبوع الماضي، حيث سمع أحد الجيران الطفلة الصغيرة وهي تصرخ، واقتحم الكوخ الذي تسكن به الأسرة ليجد المشهد المرعب أمام عينيه.

الجدير بالذكر أن جنوب إفريقيا شهدت حادثًا مماثلًا، قضت خلاله فئران ضخمة على طفلة وتحديدًا عام 2011.