70 جهة في أول ورشة عمل لملتقى مكة الثقافي

تحت عنوان "صناعة المبادرات وقياس أثرها"

عقدت إمارة منطقة مكة المكرّمة، صباح اليوم، ورشة العمل الأولى لملتقى مكة الثقافي تحت عنوان "صناعة المبادرات وقياس أثرها" بمشاركة 70 جهة حكومية وأهلية، تنفيذاً لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل.

وأوضحت أمانة الملتقى أن ورشة العمل هدفت إلى تسليط الضوء على فن صناعة المبادرات وتعظيم أثرها العملي على الفرد والمجتمع، كما حرصت على التعريف بآليات قبول المبادرات وتحكيمها.

وأضافت الأمانة أن الورشة عملت على تعريف ممثلي الجهات بالتحديث الجديد لموقع "مبادراتي" الإلكتروني؛ لتسجيل المبادرات وقبولها، كذلك الشروط والأحكام الخاصّة بتقديم المبادرات التي تحرص الأمانة على أن تكون في الموسم الحالي أكثر تميزاً، وذات صفة إبداعية ومكملة لما تمّ تنفيذه من مبادرات خلال الدورة الأولى للملتقى.