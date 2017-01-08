"جوجل" تستحوذ على شركة لتحسين جودة الصوت أونلاين

ستستفيد منها خدمات مثل "هانج أوتس" و"جوجل أسيستانت"

أعلنت شركة "جوجل" الأمريكية استحواذها على شركة ناشئة تدعى "لايمس"، والمتخصصة في تحسين جودة الصوت بالنسبة لمختلف خدمات الاتصال عبر الإنترنت.

وأشارت "جوجل" إلى أنها تسعى من خلال صفقة الاستحواذ تلك لتحسين عدد كبير من خدماتها المرتبطة بالاتصال الرقمي، مثل "هانج آوتس" و"جوجل أسيستانت (مساعد جوجل الذكي)".

وقالت الشركة: "تدرك جوجل أهمية جودة الصوت؛ لذلك نسعى دوماً لتحسين أنظمة الاتصالات الصوتية الخاصة بنا؛ لذلك أبرمنا تلك الصفقة".

ويرتكز عمل "لايمس" الأساسي على إيجاد حلول سريعة وناجحة لإجراء اتصالات صوتية بجودة عالية في أصعب الظروف، وتمتلك خبرات كبيرة في إدارة المؤتمرات عبر الإنترنت عن طريق تحسين خدمات الاتصال المرئي والصوتي بها.

يُذكر أن عدداً من خدمات "جوجل" عانت قصوراً كبيراً في الآونة الأخيرة؛ بسبب رداءة جودة الصوت بها، وهو ما قلص من شعبيتها على حساب التطبيقات المنافسة لها، وعانت معظمها من عيوب في إزالة الضوضاء المحيطة بالمتحدث، وحدوث تشتيت وتشويش للصوت، خاصة خلال اجتماعات الفيديو والاتصالات الصوتية، وهو ما يبدو أن الشركة تسعى لحله بصورة جذرية الفترة المقبلة.

ولم تعلن "جوجل" أو "لايمس" قيمة صفقة الاستحواذ تلك، ولكن سينتقل بموجبها كل فريق عمل الشركة الناشئة للعمل ضمن فريق عمل "جوجل".