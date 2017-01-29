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حاجز بشري لتطويق محافظ حفر الباطن.. ومغردون: أين وصية خادم الحرمين؟

قدَّم اعتذاره قائلاً: اجتهادات شخصية.. ولم نكن على دراية بذلك

أثار مقطع فيديو لمحافظ محافظة حفر الباطن عبدالمحسن العطيشان، أثناء افتتاح مهرجان الربيع والتراث اليوم بالحفر، جدلاً واسعًا بمواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك بعد أن قام بعض المسؤولين بتطويقه، وعمل حاجز بشري عليه لعزله عن الموجودين في افتتاح المهرجان.

المغردون متداولو هذا المقطع في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) تحت وسم #حراسة_محافظ_حفر الباطن أكدوا أنه لم يكن هناك ازدحام يبرر هذا التصرف، الذي من المفترض ألا يصدر من مسؤول، هدفه خدمة المواطنين، ومنع أي حاجز بينه وبينهم. وهذا ما أوصى به أعلى سلطة في الدولة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي دائمًا ما يكرر أن أبوابه مفتوحة لجميع المواطنين لخدمتهم.
 
وقال محافظ محافظة حفر الباطن عبدالمحسن العطيشان في رده على ما حدث: "إشارة إلى المقطع المتداوَل أثناء افتتاح مهرجان حفر الباطن (الربيع والتراث)، وما تضمنه من اجتهادات شخصية لشباب متطوعين، فإننا نعتذر عما بدر منهم. وإن توجيه ولاة أمرنا - حفظهم الله - تشدد على التواصل مع المواطن، وعدم الابتعاد عنه. وما حدث اجتهادات منظِّم لم يحالفه الحظ. علمًا بأن المحافظة لم تكن على دراية بتلك الإجراءات".

وكانت محافظة حفر الباطن قد شهدت أمس افتتاح مهرجان الربيع والتراث الأول، الذي تستمر فعالياته لمدة 30 يومًا في متنزه الملك سلمان بن عبدالعزيز على طريق الكويت، ويقدم خلاله أكثر من 100 فعالية. وتقام الفعاليات على مساحة 33 ألف متر مربع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حاجز بشري لتطويق محافظ حفر الباطن.. ومغردون: أين وصية خادم الحرمين؟
سبق

أثار مقطع فيديو لمحافظ محافظة حفر الباطن عبدالمحسن العطيشان، أثناء افتتاح مهرجان الربيع والتراث اليوم بالحفر، جدلاً واسعًا بمواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك بعد أن قام بعض المسؤولين بتطويقه، وعمل حاجز بشري عليه لعزله عن الموجودين في افتتاح المهرجان.

المغردون متداولو هذا المقطع في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) تحت وسم #حراسة_محافظ_حفر الباطن أكدوا أنه لم يكن هناك ازدحام يبرر هذا التصرف، الذي من المفترض ألا يصدر من مسؤول، هدفه خدمة المواطنين، ومنع أي حاجز بينه وبينهم. وهذا ما أوصى به أعلى سلطة في الدولة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي دائمًا ما يكرر أن أبوابه مفتوحة لجميع المواطنين لخدمتهم.
 
وقال محافظ محافظة حفر الباطن عبدالمحسن العطيشان في رده على ما حدث: "إشارة إلى المقطع المتداوَل أثناء افتتاح مهرجان حفر الباطن (الربيع والتراث)، وما تضمنه من اجتهادات شخصية لشباب متطوعين، فإننا نعتذر عما بدر منهم. وإن توجيه ولاة أمرنا - حفظهم الله - تشدد على التواصل مع المواطن، وعدم الابتعاد عنه. وما حدث اجتهادات منظِّم لم يحالفه الحظ. علمًا بأن المحافظة لم تكن على دراية بتلك الإجراءات".

وكانت محافظة حفر الباطن قد شهدت أمس افتتاح مهرجان الربيع والتراث الأول، الذي تستمر فعالياته لمدة 30 يومًا في متنزه الملك سلمان بن عبدالعزيز على طريق الكويت، ويقدم خلاله أكثر من 100 فعالية. وتقام الفعاليات على مساحة 33 ألف متر مربع.

29 يناير 2017 - 1 جمادى الأول 1438
01:36 AM
قدَّم اعتذاره قائلاً: اجتهادات شخصية.. ولم نكن على دراية بذلك

حاجز بشري لتطويق محافظ حفر الباطن.. ومغردون: أين وصية خادم الحرمين؟

A A A
عبدالله السالم - الدمام
90
98,454

أثار مقطع فيديو لمحافظ محافظة حفر الباطن عبدالمحسن العطيشان، أثناء افتتاح مهرجان الربيع والتراث اليوم بالحفر، جدلاً واسعًا بمواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك بعد أن قام بعض المسؤولين بتطويقه، وعمل حاجز بشري عليه لعزله عن الموجودين في افتتاح المهرجان.

المغردون متداولو هذا المقطع في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) تحت وسم #حراسة_محافظ_حفر الباطن أكدوا أنه لم يكن هناك ازدحام يبرر هذا التصرف، الذي من المفترض ألا يصدر من مسؤول، هدفه خدمة المواطنين، ومنع أي حاجز بينه وبينهم. وهذا ما أوصى به أعلى سلطة في الدولة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي دائمًا ما يكرر أن أبوابه مفتوحة لجميع المواطنين لخدمتهم.
 
وقال محافظ محافظة حفر الباطن عبدالمحسن العطيشان في رده على ما حدث: "إشارة إلى المقطع المتداوَل أثناء افتتاح مهرجان حفر الباطن (الربيع والتراث)، وما تضمنه من اجتهادات شخصية لشباب متطوعين، فإننا نعتذر عما بدر منهم. وإن توجيه ولاة أمرنا - حفظهم الله - تشدد على التواصل مع المواطن، وعدم الابتعاد عنه. وما حدث اجتهادات منظِّم لم يحالفه الحظ. علمًا بأن المحافظة لم تكن على دراية بتلك الإجراءات".

وكانت محافظة حفر الباطن قد شهدت أمس افتتاح مهرجان الربيع والتراث الأول، الذي تستمر فعالياته لمدة 30 يومًا في متنزه الملك سلمان بن عبدالعزيز على طريق الكويت، ويقدم خلاله أكثر من 100 فعالية. وتقام الفعاليات على مساحة 33 ألف متر مربع.

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