3 حافلات مجانية لنقل الزوار من وسط الرياض لمهرجان الجنادرية

بالتعاون بين الغرفة التجارية وهيئة السياحة

تنظم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالرياض بالتعاون مع لجنة السياحة والترفيه بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض العديد من الرحلات الخاصة بنقل زوار المهرجان الوطني للتراث والثقافة الـ31 بواسطة الباصات السياحية.

وقد تم تخصيص 3 حافلات من الرياض (وسط الرياض) إلى موقع المهرجان مجاناً، بهدف تحفيز الزوار من المواطنين والمقيمين إلى زيارة الجنادرية وتمكينهم من الاطلاع على الأجنحة المشاركة وما تحويه من تراث ثقافي يعكس حضارة وتاريخ المملكة.

وتبدأ الحافلات التحرك كل ساعة من منطقة وسط الرياض (المنطقة التاريخية) وتبلغ سعة الباص الواحد 52 راكباً.

وتمر جولات الباص ضمن المسارات السياحية في منطقة الرياض التي تشتمل على 5 مسارات سياحية، حيث توفر تنظيم رحلات سياحية داخل المدن على خط سير محدد يمر بأهم المعالم السياحية والتاريخية والتراثية ويسهم في التسويق والتعريف بأهم مواقع الجذب السياحي، وكذلك تشجيع المواطنين والمقيمين والزوار على زيارة المواقع السياحية.