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434 حالة باشرنها متطوعات هيئة الهلال الأحمر داخل مصليات النساء بالمسجد الحرام

تواصل عملها حتى الانتهاء من صلاة القيام

تواصل متطوعات هيئة الهلال الأحمر السعودي، تقديم الخدمات داخل المسجد الحرام للمعتمرات والزائرات؛ حيث يستمر العمل دون توقف داخل مصليات النساء حتى الانتهاء من صلاة القيام.

‎وذكرت رئيسة الفرق النسائية "الدكتورة أسماء الرفاعي"؛ أن لدينا فريقين: الأول فريق التجهيز والتموين الطبي؛ يتم تجهيز المواقع داخل مصليات النساء بالمعدات الطبية للفريق الآخر الذي يعمل من الساعة 4 إلى الساعة 12 ليلاً، ويواصلن العمل في العشر الأواخر إلى نهاية صلاة القيام، لتقديم الخدمات الإسعافية الطبية الطارئة في المواقع المخصّصة لهن؛ حيث يعملن بالفريق التطوعي طبيبات استشاريات، وطبيبات نساء وولادة، وصيدليات، وأيضاً هناك طبيبة عامة، وطالبات طب امتياز، وتمريض.

وأفادت المشرفة على الفريق الدكتورة وفاء قادري؛ بأن الفريقين باشرا الحالات داخل مصليات النساء في الحرم المكي الشريف في 13 موقعاً وباشرا 434 حالة مرضية انخفاض في سكر الدم وهبوط في ضغط الدم وجميعها تمّ علاجها في الموقع.

وبلغ عدد المتطوعات في الفترة المسائية 188 متطوعة، ممّن سبق لهن العمل في الأعوام الماضية مع الفريق.

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434 حالة باشرنها متطوعات هيئة الهلال الأحمر داخل مصليات النساء بالمسجد الحرام
سبق

تواصل متطوعات هيئة الهلال الأحمر السعودي، تقديم الخدمات داخل المسجد الحرام للمعتمرات والزائرات؛ حيث يستمر العمل دون توقف داخل مصليات النساء حتى الانتهاء من صلاة القيام.

‎وذكرت رئيسة الفرق النسائية "الدكتورة أسماء الرفاعي"؛ أن لدينا فريقين: الأول فريق التجهيز والتموين الطبي؛ يتم تجهيز المواقع داخل مصليات النساء بالمعدات الطبية للفريق الآخر الذي يعمل من الساعة 4 إلى الساعة 12 ليلاً، ويواصلن العمل في العشر الأواخر إلى نهاية صلاة القيام، لتقديم الخدمات الإسعافية الطبية الطارئة في المواقع المخصّصة لهن؛ حيث يعملن بالفريق التطوعي طبيبات استشاريات، وطبيبات نساء وولادة، وصيدليات، وأيضاً هناك طبيبة عامة، وطالبات طب امتياز، وتمريض.

وأفادت المشرفة على الفريق الدكتورة وفاء قادري؛ بأن الفريقين باشرا الحالات داخل مصليات النساء في الحرم المكي الشريف في 13 موقعاً وباشرا 434 حالة مرضية انخفاض في سكر الدم وهبوط في ضغط الدم وجميعها تمّ علاجها في الموقع.

وبلغ عدد المتطوعات في الفترة المسائية 188 متطوعة، ممّن سبق لهن العمل في الأعوام الماضية مع الفريق.

09 يونيو 2017 - 14 رمضان 1438
01:30 PM

434 حالة باشرنها متطوعات هيئة الهلال الأحمر داخل مصليات النساء بالمسجد الحرام

تواصل عملها حتى الانتهاء من صلاة القيام

A A A
عوض الفهمي - مكة المكرمة
6
7,868

تواصل متطوعات هيئة الهلال الأحمر السعودي، تقديم الخدمات داخل المسجد الحرام للمعتمرات والزائرات؛ حيث يستمر العمل دون توقف داخل مصليات النساء حتى الانتهاء من صلاة القيام.

‎وذكرت رئيسة الفرق النسائية "الدكتورة أسماء الرفاعي"؛ أن لدينا فريقين: الأول فريق التجهيز والتموين الطبي؛ يتم تجهيز المواقع داخل مصليات النساء بالمعدات الطبية للفريق الآخر الذي يعمل من الساعة 4 إلى الساعة 12 ليلاً، ويواصلن العمل في العشر الأواخر إلى نهاية صلاة القيام، لتقديم الخدمات الإسعافية الطبية الطارئة في المواقع المخصّصة لهن؛ حيث يعملن بالفريق التطوعي طبيبات استشاريات، وطبيبات نساء وولادة، وصيدليات، وأيضاً هناك طبيبة عامة، وطالبات طب امتياز، وتمريض.

وأفادت المشرفة على الفريق الدكتورة وفاء قادري؛ بأن الفريقين باشرا الحالات داخل مصليات النساء في الحرم المكي الشريف في 13 موقعاً وباشرا 434 حالة مرضية انخفاض في سكر الدم وهبوط في ضغط الدم وجميعها تمّ علاجها في الموقع.

وبلغ عدد المتطوعات في الفترة المسائية 188 متطوعة، ممّن سبق لهن العمل في الأعوام الماضية مع الفريق.

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