النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حالة وفاة و 3 إصابات في "فَرَضية حريق وهمي" بأحد عنابر سجن تربة

​للوقوف على الإيجابيات والسلبيات والعمل على تلافي الأخطاء أثناء حالات الطوارئ

نفّذت إدارة الدفاع المدني بمحافظة تربة، اليوم، فرضية لحادث حريق وهمي وعمليات إنقاذ وهمية، أسفرت عن وفاة شخص وثلاثة إصابات إحداها خطيرة بمقر سجن تربة، بمشاركة عدد من الجهات الأمنية والخدمية ذات العلاقة.

 

وأوضح المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد سعيد سرحان، أن التجربة الفرضية التي نفذها مدني تربة تاتي ضمن التجارب الميدانية التي يشارك بها جميع القطاعات المعنية بمثل تلك الحوادث للوقوف على مدى جاهزيتها والعمل في اطار موحد بفرضية تعايش الواقع.

 

وأضاف أن الفرضية كانت عبارة عن حريق اندلع بأحد العنابر داخل السجن تلقى في حينها المركز الوطني للعمليات المشتركة بلاغ من داخل السجن يفيد بنشوب الحريق، تحرك على اثر ذلك فرق الانقاذ والاطفاء التابعة لمدني تربة كما تم تمرير البلاغ للجهات المعنية.

 

وأشار العقيد "سرحان" إلى أن فرق الانقاذ مع إدارة السجن عملت على إخلاء السجناء بمتابعة من قبل المعنيين بالسجن، كما تم عمل فرز طبي بالمنطقة الجنوبية للموقع، فيما تمكنت فرق الاطفاء من إخماد الحريق وسحب كميات الأدخنة التي تسربت في الممرات، ونتج عن الحادث حالة وفاة واحدة وثلاث إصابات إحداها خطير تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة، ومع انتهاء أعمال الإطفاء والإنقاذ باشر التحقيق أعماله لمعرفة أسباب نشوب الحريق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
حالة وفاة و 3 إصابات في "فَرَضية حريق وهمي" بأحد عنابر سجن تربة
سبق

نفّذت إدارة الدفاع المدني بمحافظة تربة، اليوم، فرضية لحادث حريق وهمي وعمليات إنقاذ وهمية، أسفرت عن وفاة شخص وثلاثة إصابات إحداها خطيرة بمقر سجن تربة، بمشاركة عدد من الجهات الأمنية والخدمية ذات العلاقة.

 

وأوضح المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد سعيد سرحان، أن التجربة الفرضية التي نفذها مدني تربة تاتي ضمن التجارب الميدانية التي يشارك بها جميع القطاعات المعنية بمثل تلك الحوادث للوقوف على مدى جاهزيتها والعمل في اطار موحد بفرضية تعايش الواقع.

 

وأضاف أن الفرضية كانت عبارة عن حريق اندلع بأحد العنابر داخل السجن تلقى في حينها المركز الوطني للعمليات المشتركة بلاغ من داخل السجن يفيد بنشوب الحريق، تحرك على اثر ذلك فرق الانقاذ والاطفاء التابعة لمدني تربة كما تم تمرير البلاغ للجهات المعنية.

 

وأشار العقيد "سرحان" إلى أن فرق الانقاذ مع إدارة السجن عملت على إخلاء السجناء بمتابعة من قبل المعنيين بالسجن، كما تم عمل فرز طبي بالمنطقة الجنوبية للموقع، فيما تمكنت فرق الاطفاء من إخماد الحريق وسحب كميات الأدخنة التي تسربت في الممرات، ونتج عن الحادث حالة وفاة واحدة وثلاث إصابات إحداها خطير تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة، ومع انتهاء أعمال الإطفاء والإنقاذ باشر التحقيق أعماله لمعرفة أسباب نشوب الحريق.

10 يناير 2017 - 12 ربيع الآخر 1438
08:18 PM
​للوقوف على الإيجابيات والسلبيات والعمل على تلافي الأخطاء أثناء حالات الطوارئ

حالة وفاة و 3 إصابات في "فَرَضية حريق وهمي" بأحد عنابر سجن تربة

A A A
متعب البقمي - تربة
21
11,594

نفّذت إدارة الدفاع المدني بمحافظة تربة، اليوم، فرضية لحادث حريق وهمي وعمليات إنقاذ وهمية، أسفرت عن وفاة شخص وثلاثة إصابات إحداها خطيرة بمقر سجن تربة، بمشاركة عدد من الجهات الأمنية والخدمية ذات العلاقة.

 

وأوضح المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد سعيد سرحان، أن التجربة الفرضية التي نفذها مدني تربة تاتي ضمن التجارب الميدانية التي يشارك بها جميع القطاعات المعنية بمثل تلك الحوادث للوقوف على مدى جاهزيتها والعمل في اطار موحد بفرضية تعايش الواقع.

 

وأضاف أن الفرضية كانت عبارة عن حريق اندلع بأحد العنابر داخل السجن تلقى في حينها المركز الوطني للعمليات المشتركة بلاغ من داخل السجن يفيد بنشوب الحريق، تحرك على اثر ذلك فرق الانقاذ والاطفاء التابعة لمدني تربة كما تم تمرير البلاغ للجهات المعنية.

 

وأشار العقيد "سرحان" إلى أن فرق الانقاذ مع إدارة السجن عملت على إخلاء السجناء بمتابعة من قبل المعنيين بالسجن، كما تم عمل فرز طبي بالمنطقة الجنوبية للموقع، فيما تمكنت فرق الاطفاء من إخماد الحريق وسحب كميات الأدخنة التي تسربت في الممرات، ونتج عن الحادث حالة وفاة واحدة وثلاث إصابات إحداها خطير تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة، ومع انتهاء أعمال الإطفاء والإنقاذ باشر التحقيق أعماله لمعرفة أسباب نشوب الحريق.

شارك برأيك
24
42

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

163 مليار دولار

163 مليار دولار

11 يناير
1,350
1.5 مليون دولار

1.5 مليون دولار

08 يناير
4,237
3 مليارات دولار

3 مليارات دولار

06 يناير
2,763
20 ألف دولار

20 ألف دولار

04 يناير
2,211

كاريكاتير

البطل جبران عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

نايف معلا
مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

محمد الغامدي
إحراق الجذور أهم

إحراق الجذور أهم

صالح المسلّم
الطائف ومحافظها الجديد!

الطائف ومحافظها الجديد!

صالح مطر الغامدي
قرار (يُخرس) الإعلامي المسيء للسعودية

قرار (يُخرس) الإعلامي المسيء للسعودية

بندر الشهري
عواجي.. فرد من آلاف

عواجي.. فرد من آلاف

سعيد آل جندب
التغيير السياسي في طهران في مرحلة التسخين

التغيير السياسي في طهران في مرحلة التسخين

يحيى الشمري
هنيئًا لهذه الأرض حرَّاس أمنها

هنيئًا لهذه الأرض حرَّاس أمنها

عبدالرحمن المرشد
عوامل نجاح استحقاق "حساب المواطن"

عوامل نجاح استحقاق "حساب المواطن"

برجس البرجس
هل كان مطعماً أم ملهى ليلياً؟

هل كان مطعماً أم ملهى ليلياً؟

إبراهيم باداود

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة