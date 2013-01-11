حالة وفاة و 3 إصابات في "فَرَضية حريق وهمي" بأحد عنابر سجن تربة

​للوقوف على الإيجابيات والسلبيات والعمل على تلافي الأخطاء أثناء حالات الطوارئ

نفّذت إدارة الدفاع المدني بمحافظة تربة، اليوم، فرضية لحادث حريق وهمي وعمليات إنقاذ وهمية، أسفرت عن وفاة شخص وثلاثة إصابات إحداها خطيرة بمقر سجن تربة، بمشاركة عدد من الجهات الأمنية والخدمية ذات العلاقة.

وأوضح المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد سعيد سرحان، أن التجربة الفرضية التي نفذها مدني تربة تاتي ضمن التجارب الميدانية التي يشارك بها جميع القطاعات المعنية بمثل تلك الحوادث للوقوف على مدى جاهزيتها والعمل في اطار موحد بفرضية تعايش الواقع.

وأضاف أن الفرضية كانت عبارة عن حريق اندلع بأحد العنابر داخل السجن تلقى في حينها المركز الوطني للعمليات المشتركة بلاغ من داخل السجن يفيد بنشوب الحريق، تحرك على اثر ذلك فرق الانقاذ والاطفاء التابعة لمدني تربة كما تم تمرير البلاغ للجهات المعنية.

وأشار العقيد "سرحان" إلى أن فرق الانقاذ مع إدارة السجن عملت على إخلاء السجناء بمتابعة من قبل المعنيين بالسجن، كما تم عمل فرز طبي بالمنطقة الجنوبية للموقع، فيما تمكنت فرق الاطفاء من إخماد الحريق وسحب كميات الأدخنة التي تسربت في الممرات، ونتج عن الحادث حالة وفاة واحدة وثلاث إصابات إحداها خطير تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة، ومع انتهاء أعمال الإطفاء والإنقاذ باشر التحقيق أعماله لمعرفة أسباب نشوب الحريق.

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