حاول الهرب ورصدته الدوريات.. ضبط مُطلق نار أثناء مسيرة زواج بتبوك

فيما شددت الشرطة على تطبيق الأنظمة ضد المتهاونين للحدّ من الحوادث

أفاد مصدر أمني بشرطة منطقة تبوك لـ"سبق"، أن شرطة محافظة ضباء تمكّنت من القبض على أحد الاشخاص؛ بعد قيامه بإطلاق النار أثناء مسيرة زواج، وحتى وصوله لقاعة الأفراح بالمحافظة؛ ذلك بعد أن تم رصده من قبل دوريات سرية رغم محاولته الهرب، وجرى إيقافه رهن التحقيق الذي لا يزال جارياً.

وأكد المصدر أنه لا تهاون مع من يقوم بإطلاق النار في مناسبات الزواج وغيرها؛ حيث يتم القبض عليه وإيقافه وتطبيق الأنظمة بحقه دون تهاون.

وتهيب شرطة المنطقة بالجميع الالتزام بالأنظمة التي تمنع مثل هذه التجاوزات؛ لما تسببه من حوادث وآثار سلبية كبيرة ضد المجتمع.