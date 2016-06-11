حذف قنوات شبكة الجزيرة من كيبل الهيئة الملكية بالجبيل

ألغت الهيئة الملكية بالجبيل جميع قنوات شبكة الجزيرة القطرية من باقة القنوات التي تقدمها الهيئة الملكية لسكان الجبيل الصناعية.

وشمل الإلغاء جميع قنوات "bein sport" والجزيرة الإخبارية، فيما أكدت الهيئة الملكية أن الإلغاء يأتي تماشيًا مع التوجيهات، مشيرة إلى أنها ستقوم باستبدال بكافة القنوات المحذوفة قنواتٍ أخرى وصفتها بـ"المفيدة".

ولقي قرار الهيئة الملكية ترحيبًا من قبل السكان الذين أكدوا وقوفهم جنبًا إلى جنب مع القيادة الحكيمة في كل ما تتخذه من قرارات سياسية.