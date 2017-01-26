"حرس الحدود" يدرب 16 مفتشة على مهارات الحماية والاستيقاف والتحقيق

بالتعاون مع الشرطة الاتحادية الألمانية

انتهى حرس الحدود من تدريب 16 من منسوباته في دورة أمنية بالتعاون مع الشرطة الاتحادية الألمانية.

يأتي هذا في إطار التعاون الأمني المشترك ضمن خطة التدريب مع الشرطة الاتحادية الألمانية بموجب الاتفاقية الموقعة بين وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية والجانب الألماني.

وقد عقدت يوم الأحد الماضي لمدة أسبوع بمدينة الرياض دورة "التدريب الأمني لمفتشات حرس الحدود" رقم "٣"، التي تضم "١٦" ست عشرة متدربة وفق برنامج تدريبي شامل للمهارات التالية: "التأمين والحماية الشخصية، الاستيقاف والتحقيق المبدئي، التحقق من الشخصية، القبض والتفتيش، نقل الموقوفات، مصادرة المقبوضات" بهدف تطوير وتدريب العنصر النسائي في حرس الحدود.

الجدير بالذكر أن القيادة الرشيدة تسخر كافة الإمكانات والكوادر البشرية المتخصصة لتطوير العملية التدريبية بحرس الحدود ضمن برامج وخطط مستقبلية تشمل كافة التخصصات وتلبي الاحتياجات التدريبية المطلوبة لجميع منسوبي الجهاز من عسكريين وعسكريات ومدنيين.