"حرس الحدود" يستضيف مؤتمر "مدونة سلوك جيبوتي" بالتعاون مع "IMO"

"البلوي" يحذر من مخاطر "التنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة"

تستضيف المديرية العامة لحرس الحدود التابعة لوزارة الداخلية المؤتمر عالي المستوى لدول مدونة سلوك جيبوتي على مستوى وزاري خلال الفترة ١٢ - ١٤/ ٤/ ١٤٣٨هـ الموافق ١٠ - ١٢/ ١/ ٢٠١٧م، بقاعة الاجتماعات بأكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية بجدة.

وصدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على استضافة هذا المؤتمر من قِبل وزارة الداخلية (المديرية العامة لحرس الحدود) وتنظيمه بمشاركة كل من وزارة الدفاع (القوات البحرية) ووزارة النقل بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية IMO، بحضور ممثلي ١٩ دولة، إضافة إلى مشاركة عدد من المراقبين من بعض الدول والهيئات.

وقد شاركت المملكة في صياغة وثيقة المدونة، وكانت من أوائل الدول المنضمة إليها في عام ٢٠٠٩م، كما ساهمت في الدعم لمشروع صندوق المدونة.

واستضافت المملكة الاجتماع التنسيقي الثالث للتدريب بشكل كامل وتنفيذ خمس دورات تدريبية لصالح دول المدونة، ويجري حالياً الإعداد لعقد الدورة السادسة للمدونة في مجال إنفاذ القانون في البحر بأكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية بجدة.

وافتتحت فعاليات المؤتمر بكلمة لمدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي، استعرض خلالها جهود المملكة لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق الأمن والسلامة البحرية، مشيراً إلى ستمرار الشراكة الفاعلة مع المنظمة البحرية الدولية IMO في هذا المجال.

وتناول مخاطر التنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة في ظل الأوضاع الأمنية والسياسية التي تعيشها بعض دول المنطقة، والتي تؤثر على الأمن البحري وتهدد سلامة النقل والملاحة البحرية الدولية.

وركز "البلوي" على إنجازات المملكة الأمنية في مكافحة الإرهاب، كما تطرق إلى مدونة سلوك جيبوتي ودورها في مكافحة القرصنة والسطو المسلح في غرب المحيط الهندي وخليج عدن، وأهمية وجود إطار قانوني لمكافحة الجرائم البحرية وتهريب الأسلحة والمتفجرات والمخدرات والصيد غير القانوني.

وألقى كلمة المنظمة البحرية الدولية، والتي ألقاها كريس تريلوني المستشار الخاص للأمين العام للمنظمة البحرية الدولية IMO.

وانطلقت جلسات اليوم الأول للمؤتمر لمناقشة آلية تنفيذ المدونة واتجاهات وملامح الجرائم البحرية في غربي المحيط الهندي وخليج عدن ومدى التقدم في التعاطي معها والتحديات وتقييم التهديدات الخاصة بالقرصنة على سواحل الصومال ومدى ارتباطها بالجرائم البحرية الأخرى.

ومن المقرر التطرق في جلسات اليوم الثاني، لآلية تبادل المعلومات بين دول المدونة (الدروس المستفادة والاعتبارات الخاصة بشبكة تبادل المعلومات)، إضافة إلى مناقشة مسودة القرارت والاتفاق على نص البيان وفي ختام جلسات المؤتمر سيتم استعراض ملخص البيانات والتوصيات التي جرت خلال جلسات اليوم الأول والثاني.

وفي سياق متصل، يقوم رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة بزيارة للقوات البحرية الملكية السعودية قيادة الأسطول الغربي، وزيارة ميناء جدة الإسلامي، ومركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ لمحور البحر الأحمر وخليج العقبة بجدة التابع لحرس الحدود.‏‫ جدير بالذكر أن المملكة تشارك في الفعاليات بوفد من وزارات: الداخلية والدفاع والخارجية والنقل.