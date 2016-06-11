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"حرس الحدود " يفتح باب القبول لخريجي الثانوية.. الثلاثاء

أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود ممثلة بالإدارة العامة للتدريب عن فتح باب القبول والتسجيل على رتبة (جندي أول ) ورتبة (جندي ) اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق ١٨ /٩/ ١٤٣٨هـ حتى نهاية دوام يوم الأحد الموافق ٨ /١٠/ ١٤٣٨هـ

واشترطت المديرية العامة لحرس الحدود أن يكون المتقدم لرتبة (جندي أول) حاصلاً على الثانوية الصناعية في التخصصات (ميكانيكي - فني كهربائي- فني أنظمة إلكترونية - مشغل أنظمة إلكترونية - فني ملاحة - مشغل أنظمة اتصالات) أو ثانوية عامة علمي.

وبينت المديرية أنه لا مانع من قبول من يحمل مؤهل أعلى في حال موافقة المتقدم على الرتبة المحددة مع أخذ إقرار بموافقته بذلك ، و أن ألا يقل طول المتقدم عن ( ١٦٨ سم).

كما أوضحت المديرية العامة لحرس الحدود في تفاصيل شروط التقديم على رتبة (جندي) أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الكفاءة المتوسطة و أن ألا يقل طول المتقدم عن (١٧٠ سم).
وأن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ولا يقل عمره عن (١٧) عـاماً ولا يزيد عن (٣٠) عاماً أثناء التعيين وأن لا يكون موظفاً مدنيا أو عسكريا أو مفصولاً أو محكوماً بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة وأن يكون مستعداً للقيام بمهام الوظيفة وأن لا يكون متزوجاً من غير سعودية وأن يجتاز جميع مراحل القبول بنجاح وعلى الراغبين الالتحاق بحرس الحدود سرعة المبادرة لإدخال بياناتهم من خلال البوابة الالكترونية على الرابط : (http://jobs.fg.gov.sa). مع تحري الدقة والصدق بالبيانات المدخلة علما بأن أي خطأ في إدخال المعلومات والبيانات في الموقع الالكتروني سوف يكون تحت مسؤولية المتقدم.

وأردفت المديرية العامة لحرس الحدود أن على المتقدم عند مراجعة لجنة القبول اصطحاب المستندات التالية:
١- أصل الشهادة الدراسية وكافة المؤهلات العلمية الأخرى مع صورة للمطابقة .
٢- أصل الهوية الوطنية مع صورة للمطابقة .
٣- أصل دفتر العائلة مع صورة للمطابقة .
٤- عدد (٤)صور شخصية ملونه حديثة مقاس(٣*٤) مكشوف الرأس .
٥- المراجعة بالزى الرياضي .
٦- حلاقة الشعر على رقم ٢ عند مراجعة اللجنة.

* بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من الجهة المعتمدة مع إرفاق صورة المعادلة مع أصل الشهادة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"حرس الحدود " يفتح باب القبول لخريجي الثانوية.. الثلاثاء
سبق

أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود ممثلة بالإدارة العامة للتدريب عن فتح باب القبول والتسجيل على رتبة (جندي أول ) ورتبة (جندي ) اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق ١٨ /٩/ ١٤٣٨هـ حتى نهاية دوام يوم الأحد الموافق ٨ /١٠/ ١٤٣٨هـ

واشترطت المديرية العامة لحرس الحدود أن يكون المتقدم لرتبة (جندي أول) حاصلاً على الثانوية الصناعية في التخصصات (ميكانيكي - فني كهربائي- فني أنظمة إلكترونية - مشغل أنظمة إلكترونية - فني ملاحة - مشغل أنظمة اتصالات) أو ثانوية عامة علمي.

وبينت المديرية أنه لا مانع من قبول من يحمل مؤهل أعلى في حال موافقة المتقدم على الرتبة المحددة مع أخذ إقرار بموافقته بذلك ، و أن ألا يقل طول المتقدم عن ( ١٦٨ سم).

كما أوضحت المديرية العامة لحرس الحدود في تفاصيل شروط التقديم على رتبة (جندي) أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الكفاءة المتوسطة و أن ألا يقل طول المتقدم عن (١٧٠ سم).
وأن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ولا يقل عمره عن (١٧) عـاماً ولا يزيد عن (٣٠) عاماً أثناء التعيين وأن لا يكون موظفاً مدنيا أو عسكريا أو مفصولاً أو محكوماً بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة وأن يكون مستعداً للقيام بمهام الوظيفة وأن لا يكون متزوجاً من غير سعودية وأن يجتاز جميع مراحل القبول بنجاح وعلى الراغبين الالتحاق بحرس الحدود سرعة المبادرة لإدخال بياناتهم من خلال البوابة الالكترونية على الرابط : (http://jobs.fg.gov.sa). مع تحري الدقة والصدق بالبيانات المدخلة علما بأن أي خطأ في إدخال المعلومات والبيانات في الموقع الالكتروني سوف يكون تحت مسؤولية المتقدم.

وأردفت المديرية العامة لحرس الحدود أن على المتقدم عند مراجعة لجنة القبول اصطحاب المستندات التالية:
١- أصل الشهادة الدراسية وكافة المؤهلات العلمية الأخرى مع صورة للمطابقة .
٢- أصل الهوية الوطنية مع صورة للمطابقة .
٣- أصل دفتر العائلة مع صورة للمطابقة .
٤- عدد (٤)صور شخصية ملونه حديثة مقاس(٣*٤) مكشوف الرأس .
٥- المراجعة بالزى الرياضي .
٦- حلاقة الشعر على رقم ٢ عند مراجعة اللجنة.

* بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من الجهة المعتمدة مع إرفاق صورة المعادلة مع أصل الشهادة.

09 يونيو 2017 - 14 رمضان 1438
02:45 AM

"حرس الحدود " يفتح باب القبول لخريجي الثانوية.. الثلاثاء

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
21
53,127

أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود ممثلة بالإدارة العامة للتدريب عن فتح باب القبول والتسجيل على رتبة (جندي أول ) ورتبة (جندي ) اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق ١٨ /٩/ ١٤٣٨هـ حتى نهاية دوام يوم الأحد الموافق ٨ /١٠/ ١٤٣٨هـ

واشترطت المديرية العامة لحرس الحدود أن يكون المتقدم لرتبة (جندي أول) حاصلاً على الثانوية الصناعية في التخصصات (ميكانيكي - فني كهربائي- فني أنظمة إلكترونية - مشغل أنظمة إلكترونية - فني ملاحة - مشغل أنظمة اتصالات) أو ثانوية عامة علمي.

وبينت المديرية أنه لا مانع من قبول من يحمل مؤهل أعلى في حال موافقة المتقدم على الرتبة المحددة مع أخذ إقرار بموافقته بذلك ، و أن ألا يقل طول المتقدم عن ( ١٦٨ سم).

كما أوضحت المديرية العامة لحرس الحدود في تفاصيل شروط التقديم على رتبة (جندي) أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الكفاءة المتوسطة و أن ألا يقل طول المتقدم عن (١٧٠ سم).
وأن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ولا يقل عمره عن (١٧) عـاماً ولا يزيد عن (٣٠) عاماً أثناء التعيين وأن لا يكون موظفاً مدنيا أو عسكريا أو مفصولاً أو محكوماً بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة وأن يكون مستعداً للقيام بمهام الوظيفة وأن لا يكون متزوجاً من غير سعودية وأن يجتاز جميع مراحل القبول بنجاح وعلى الراغبين الالتحاق بحرس الحدود سرعة المبادرة لإدخال بياناتهم من خلال البوابة الالكترونية على الرابط : (http://jobs.fg.gov.sa). مع تحري الدقة والصدق بالبيانات المدخلة علما بأن أي خطأ في إدخال المعلومات والبيانات في الموقع الالكتروني سوف يكون تحت مسؤولية المتقدم.

وأردفت المديرية العامة لحرس الحدود أن على المتقدم عند مراجعة لجنة القبول اصطحاب المستندات التالية:
١- أصل الشهادة الدراسية وكافة المؤهلات العلمية الأخرى مع صورة للمطابقة .
٢- أصل الهوية الوطنية مع صورة للمطابقة .
٣- أصل دفتر العائلة مع صورة للمطابقة .
٤- عدد (٤)صور شخصية ملونه حديثة مقاس(٣*٤) مكشوف الرأس .
٥- المراجعة بالزى الرياضي .
٦- حلاقة الشعر على رقم ٢ عند مراجعة اللجنة.

* بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من الجهة المعتمدة مع إرفاق صورة المعادلة مع أصل الشهادة.

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