140 حرفاً وعشر ثوان للكلباني في "ندوة سعود المريبض".. الجمعة

تحظى الندوة باهتمام لفيف من المفكرين والسفراء والمثقفين والرواد

تستأنف ندوة سعود المريبض أنشطتها الثقافية والعلمية لعام 2017 بمحاضرة للقارئ الشيخ عادل بن سالم الكلباني، إمام وخطيب جامع "المحيسن" بالرياض وإمام الحرم المكي سابقاً بعنوان (140 حرفاً وعشر ثوان)، وذلك بعد غد الجمعة الموافق 6/ 1/ 2017م بمنزل الشيخ سعود بن برجس المريبض، بحي العليا بالرياض بعد صلاة الجمعة مباشرة.

وتحظى الندوة باهتمام لفيف من المفكرين والسفراء والمثقفين والرواد، علماً أنه تأسست عام 2000م، عندما اختيرت الرياض عاصمة الثقافة العربية واستمرت طيلة الـ16 عاماً الماضية دون توقف.