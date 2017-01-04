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حرف يدوية ولمسات إبداعية يرسمها نزلاء "الملاحظة الاجتماعية" بالطائف

"الغامدي": دورات خاصة تخلص إلى "العلاج بالعمل"

أقامت دار الملاحظة الاجتماعية بمحافظة الطائف دورة " فن التعتيق على الزجاج" لنزلائها الأحداث.
 
وقام مدير دار الملاحظة صالح بن رزيق اليزيدي، بتكريم المشاركين بالدورة وتقديم الهدايا العينية والتحفيزية لمجتازيها.
 
وتقدم بشكره وتقديره لمقدم الدورة بكر الجميعي، على ما يبذله ويقدمه من بذل وعطاء  لتدريب نزلاء الدار.
 
وأفاد رئيس وحدة البرامج والأنشطة بالدار، بندر الغامدي، بأن هذه الدورات الحرفية والفنية تم وضعها خصيصا لفئة معينة بالتعاون مع القسم النفسي والاجتماعي، وتخلص إلى "العلاج بالعمل"، منوها أنه لدار الملاحظة برامج حرفية وفنية مشابهة ومجدولة  لعام 1438 هـ ستنفذ طبقا للتوقيت المحدد لها.
 
وفي ختام الحفل ارتسمت الفرحة وومظاهر الأمل والرضا على وجوه النزلاء بما يقومون به من إنجازات وما تقدمه الوزارة لهم من عطاءات.

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حرف يدوية ولمسات إبداعية يرسمها نزلاء "الملاحظة الاجتماعية" بالطائف
سبق

أقامت دار الملاحظة الاجتماعية بمحافظة الطائف دورة " فن التعتيق على الزجاج" لنزلائها الأحداث.
 
وقام مدير دار الملاحظة صالح بن رزيق اليزيدي، بتكريم المشاركين بالدورة وتقديم الهدايا العينية والتحفيزية لمجتازيها.
 
وتقدم بشكره وتقديره لمقدم الدورة بكر الجميعي، على ما يبذله ويقدمه من بذل وعطاء  لتدريب نزلاء الدار.
 
وأفاد رئيس وحدة البرامج والأنشطة بالدار، بندر الغامدي، بأن هذه الدورات الحرفية والفنية تم وضعها خصيصا لفئة معينة بالتعاون مع القسم النفسي والاجتماعي، وتخلص إلى "العلاج بالعمل"، منوها أنه لدار الملاحظة برامج حرفية وفنية مشابهة ومجدولة  لعام 1438 هـ ستنفذ طبقا للتوقيت المحدد لها.
 
وفي ختام الحفل ارتسمت الفرحة وومظاهر الأمل والرضا على وجوه النزلاء بما يقومون به من إنجازات وما تقدمه الوزارة لهم من عطاءات.

04 يناير 2017 - 6 ربيع الآخر 1438
06:44 PM
"الغامدي": دورات خاصة تخلص إلى "العلاج بالعمل"

حرف يدوية ولمسات إبداعية يرسمها نزلاء "الملاحظة الاجتماعية" بالطائف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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أقامت دار الملاحظة الاجتماعية بمحافظة الطائف دورة " فن التعتيق على الزجاج" لنزلائها الأحداث.
 
وقام مدير دار الملاحظة صالح بن رزيق اليزيدي، بتكريم المشاركين بالدورة وتقديم الهدايا العينية والتحفيزية لمجتازيها.
 
وتقدم بشكره وتقديره لمقدم الدورة بكر الجميعي، على ما يبذله ويقدمه من بذل وعطاء  لتدريب نزلاء الدار.
 
وأفاد رئيس وحدة البرامج والأنشطة بالدار، بندر الغامدي، بأن هذه الدورات الحرفية والفنية تم وضعها خصيصا لفئة معينة بالتعاون مع القسم النفسي والاجتماعي، وتخلص إلى "العلاج بالعمل"، منوها أنه لدار الملاحظة برامج حرفية وفنية مشابهة ومجدولة  لعام 1438 هـ ستنفذ طبقا للتوقيت المحدد لها.
 
وفي ختام الحفل ارتسمت الفرحة وومظاهر الأمل والرضا على وجوه النزلاء بما يقومون به من إنجازات وما تقدمه الوزارة لهم من عطاءات.

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