حرم الربيش إلى رحمة الله تعالى

انتقلت إلى رحمة الله تعالى سلمى الجزاع "أم عبدالله" حرم صالح بن سليمان الربيش، رحمه الله. وستُقام الصلاة عليها غدًا الأحد بعد صلاة العصر بمسجد الراجحي بالرياض.

" سبق" التي آلمها الخبر تتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لأبنائها عبدالله، وعبدالعزيز، وأحمد، وفهد، وإبراهيم، وخالد، وتركي، وبدر. هذا ويتقبل العزاء ابنها أحمد سليمان الربيش على هاتفه 0500005929. ويُقام العزاء من بعد صلاة العصر وحتى الساعة ٩ مساءً بمنزله غرب أسواق المجد مخرج ١٥.